《凯旋门的包裹》 周末对外开放

环境艺术大师克里斯托（Christo）生前长久梦想的包裹凯旋门计划终于实现，法国总统马克龙16日揭幕这座把50公尺高凯旋门用塑胶布完全包裹艺术项目的奇特作品。9月18日将对外开放，包裹材料将于10月3日落下；民众有16天参观的时间。

广告 继续浏览后续

法新社报导，1935年生于保加利亚的克利斯托，1960年代来到巴黎在拿破仑建造的凯旋门（Arc de Triomphe）附近租屋时，就萌生将这个法国最具代表性地标之一包裹的创作构想。

克里斯托生涯完成过其他重要的公共艺术作品，包括1985年将巴黎最古老的巴黎新桥（Pont-Neuf)包裹，以及1995年将德国国会大厦包裹。但直到他去年5月静静在美国纽约家中辞世，都未能将包裹凯旋门的作品实现。

如今，克利斯托和已故妻子暨创作伙伴珍-克劳德（Jeanne-Claude）构思的包裹凯旋门计划，在克里斯托的侄儿贾瓦契夫（Vladimir Javacheff）及巴黎蓬皮杜中心（Pompidou Center）和法国当局合作监督下，终于要呈现在世人眼前。

经过好几个星期的作业，现在这座宏伟的战争纪念拱门即将被总面积25000平方米的银蓝色可回收聚丙烯包裹，并将在这周末对外开放。届时可在巴黎市中心见到这个奇异又壮观的作品。

法国文化部长巴舍洛（Roselyne Bachelot）16日稍早在记者会上表示，这件作品是“向一位艺术才华致敬”，也是“给巴黎、法国及所有艺术爱好者的一个很棒礼物”。

克里斯托遗留包裹凯旋门计划的草稿和合成照片。他曾表示，这件作品将让凯旋门变成“像个活生生的物体，有风起的时候，并会反射光线”。

贾瓦契夫告诉记者：“我和我的团队认为，当你意识到这件作品真的是活生生的，当你意识到它的脆弱性和美感，会感到相当不可思议。“

环绕四周的防护栏将在18日移除，让民众可以近距离亲睹变身后的凯旋门。包裹材料则将在10月3日后拆下。