潜艇合同危机：法国部分取消华盛顿海战240周年的庆祝活动

法国当局取消了原定于周五在华盛顿举行的晚会，澳大利亚违反了“世纪合同”，美国的决定迫使法国放弃与澳大利亚签署的潜艇采购协议，这引发了跨大西洋危机。美国国务卿布林肯16日表示：“法国是印太地区和许多其他领域的重要伙伴”， “长期以来都是如此，未来也会如此”。法新社表示：美方试图给法国对澳大利亚潜艇合同“失约”的愤怒降温。

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被取消的这次招待会本应在法国驻华盛顿大使官邸举行，庆祝法国舰队战胜了英国舰队。1781年9月5日，法国军队在弗吉尼亚海峡战役中取得决定性胜利。由于法国舰队和法国和美国军队在陆地上的共同努力，最终对约克镇的围攻取得了成功。

切萨皮克湾海战，也被称为弗吉尼亚海角海战，英国海军上将托马斯·格雷夫斯(Thomas Graves)的舰队与海军陆军中将弗朗索瓦·约瑟夫·保罗·德·格拉斯(François Joseph Paul de Grasse)的舰队对战，被看成是对至关重要的一场海战。

美国总统乔拜登周三晚间宣布与英国和澳大利亚建立战略伙伴关系，包括向堪培拉供应美国核动力潜艇，法国被动出局。这引发了巴黎的愤怒，法国外交负责人让-伊夫·勒德里昂甚至谴责“背后捅刀子”。法国声明说，美国的做法分裂了澳大利亚和法国的盟友关系。澳大利亚放弃和法国的合作，这凸显了欧洲“战略自主”的必要性，只有“战略自主”才能捍卫欧洲在全球的利益和价值观。

勒德里昂谴责美国总统拜登像其前任特朗普一样做了一个“单边、粗暴、不可预测的”决定。