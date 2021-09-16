澳大利亚撕毁法国潜艇合约转投英美核潜艇 法国部长表达生气

美国、英国和澳洲稍早表示，将为印太地区建立一个安全伙伴关系，这将涉及协助澳洲获得美国的核动力潜艇，并取消一项价值数十亿美元的法国设计的潜艇交易。法国今天对此批评美国无视法国已与澳洲签订潜艇采购协议，这种排挤法国的决定表明，当这两个盟国于印太地区面临共同挑战之际，其战略缺乏一致性。

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据路透社今天报道称，美国将法国排除在澳洲潜艇合同之外，法国外长防长勒德里昂痛批并深表遗憾。

法国外长勒德里昂及国防部长Florence Parly在一份联合声明中批评说，“当我们在印太地区面临前所未有的挑战时，美国选择将法国这样的欧洲盟友和伙伴，排除在与澳洲的结构性伙伴关系之外...这表明其缺乏一致性，法国只能表示知悉并感到遗憾。”

法国外长勒德里昂及国防部长Florence Parly在一份联合声明中称，澳洲背弃合约的决定违背了两国的合作精神。

澳洲在2016年选择法国造船厂Naval Group签订价值400亿美元的新潜艇采购合同，替换超过20年的柯林斯级潜艇。这曾是世界上利润最丰的国防交易之一，但由于堪培拉要求大部分制造和零部件在当地采购，因此一直饱受各种问题和延误的困扰。

法国外长和防长在声明中还表示，此举只是增强了欧洲达成战略自主的必要性。“没有其他可靠的方式来捍卫我们在世界各地的利益和价值观，包括在印度-太平洋地区。”

据法新社说，澳大利亚做出这项决定后，法国海军船舶集团今天对此“深表失望”。

澳大利亚总理莫里森（Scott Morrison）的这项决定，对法国海军船舶集团签订为澳洲建造12艘最先进技术攻击级（Attack Class）潜舰的合约形成严重打击，这项合约价值约500亿澳元。

法新社消息说，法国海军船舶集团声明指出：“澳洲不想迈进这项计划的下个阶段，这令海军船舶集团感到十分失望，本集团建议澳洲建造性能卓越的…常规潜舰。”

法国和澳洲这项造舰交易落后进度数年时间且大幅超出预算，已成为澳洲政治的纠结纷争。

据该报道，最近于今年6月，法国总统马克龙（Emmanuel Macron）曾对这项交易做了“全面和完整”承诺。不过当时澳洲一名国防层峰表示，澳大利亚正积极考量替代方案。

据法新社今天报道称，澳大利亚总理莫里森（Scott Morrison）今天证实，澳洲决定废止与法国达成的660亿美元潜舰交易，改采美英技术来打造核动力潜舰。据莫里森说，澳洲做此决定并不是因为想法改变，而是需求不同了。

澳洲决定携手美英建造核动力潜舰 法方深表失望

此内容发布于 2021年09月15日 - 21:052021年09月15日 - 21:05

（法新社巴黎15日电） 澳洲决定与美国和英国携手合作建造核子动力潜舰后，法国国防工业、造舰集团－海军船舶集团（Naval Group）今天对此“深表失望”。

法新社报导，澳洲总理莫里森（Scott Morrison）的这项决定，对法国海军船舶集团签订为澳洲建造12艘最先进技术攻击级（Attack Class）潜舰的合约形成严重打击，这项合约价值约500亿澳元（约新台币1兆113亿元）。

法国海军船舶集团声明指出：“澳洲不想迈入这项计划的下个阶段，这令海军船舶集团感到十分失望，本集团建议澳洲建造性能卓越的…常规潜艇。”

法国和澳洲这项造舰交易落后进度数年时间且大幅超出预算，已成为澳洲政治的纷争纠结。

最近于今年6月，法国总统马克龙（Emmanuel Macron）曾对这项交易做了“全面和完整”承诺。不过当时澳洲1名国防层峰表示，澳洲正积极考量替代方案。

对澳大利亚毁约转与美英建核动力潜舰， 法国外交部今天发布的声明指出：“当我们在印太地区面临前所未见的挑战时，澳洲选择与美国合作，将像法国这样的盟友和欧洲伙伴排除在与澳洲的长期合作关系之外，代表澳洲缺乏一致性，法国不得不提到这点，并对此表达遗憾。”