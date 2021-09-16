澳美英密成新安全联盟 欧盟气大：我们没被通报

欧盟的两位发言人周四说，欧盟 "没有被告知 "美国、澳大利亚和英国之间的印太安全协定，并将 "分析其影响"。法国多名官员向澳美英做法开火，谴责是背后捅刀，撕毁法国合同转用英美合同不地道。法国外长批评拜登的做法与前总统特朗普无甚二致。

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据欧盟外交最高官员高级代表何塞普-博雷利的发言人彼得-斯塔诺说："欧盟没有被告知这个项目，我们正在联系以更好地了解这个联盟。”

法新社说，按计划，博雷利应于周四下午提出欧盟的印太地区战略。

博雷利的发言人补充说："将对这一联盟的情况和影响进行分析，定于10月18日在卢森堡举行的下一次欧盟外长会议将深入讨论这一3国联盟的机会。”

法新社说，该3国联盟的第一个后果是澳大利亚中断了与法国签订的供应常规潜艇的重要合同，转而选择了在美国和英国帮助下设计的核潜艇。

巴黎今天表示不满，并对美国总统拜登提出严重指责。

法国外交部长让-伊夫-勒德里昂（Jean-Yves Le Drian）在法国信息电台说："用好的法语来说，这确实是在背后捅刀。” 法国部长补充说："拜登总统做出了一个 "残酷的 "决定，就像特朗普的做法一样。" 法国外长批评说，我们已经与澳大利亚建立了信任关系。但这种信任已经被辜负了。

当被问及法国的愤怒对欧盟和澳大利亚之间正在进行的自由贸易协定谈判的后果时，欧盟委员会显得很谨慎。欧盟委员会副发言人Dana Spinant说："对与澳大利亚的关系与讨论不会有直接影响。”