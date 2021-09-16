澳美英新安全伙伴：巴黎成输家吗？

美国、英国和堪培拉于9月15日星期三宣布形成一个新的安全和防务伙伴关系。澳大利亚将购买美国核潜艇，但放弃2016年签署的法国潜艇的巨额订单。尽管如此，美国总统拜登向法国保证，美国在该地区仍然指望着巴黎合作。法国是输家吗，美国与澳大利亚的解释能让法国释怀吗？

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据本台报道称，澳大利亚撕毁与法国签署的购买法国潜艇的合同。这一消息是由澳大利亚这里莫里森于周三宣布的。澳大利亚总理证实，他的国家将购获美国的核动力潜艇。这是澳大利亚、美国和英国之间的新伙伴关系所产生的决定。后两个国家将帮助前者获得核潜艇，这在名为Aukus的新契约中有所规定。

据莫里森在与英国首相鲍里斯-约翰逊和美国总统乔-拜登的视频会议上说：奥库斯Aukus的第一个重大举措将是向澳大利亚交付一支核动力潜艇舰队。该Aukus联盟也被视为对中国在印度-太平洋地区日益增长的野心的一个强有力的姿态。

白宫的一位高级官员称这种伙伴关系是 "历史性的"，对三国的团结影响是 "世世代代 "的。美国以前只与英国分享这一敏感技术。据英国首相约翰逊说，这表明这项协议的重要性，"它反映了我们之间的信任程度和我们友谊的深度"。

本台报道说，但第四个角色似乎是这一伙伴关系中的大输家：即法国。而巴黎表示，这是一个 "令人遗憾的决定"。

2016年，澳大利亚曾向法国下了一笔巨额常规潜艇订单。海军集团是一家专门从事海防建设的法国工业集团，将在50年内交付12艘潜艇。合约总成本为500亿澳元，或310亿欧元。澳大利亚总理的宣布将一个曾被称之为真正的 "世纪合同 "放弃，以支持新的奥库斯Aukus伙伴关系。

据本台在悉尼的记者Grégory Plesse报道，必须说，在堪培拉，有很多对法国人的批评，法国被指责为延误交付和增加额外费用。

澳大利亚已经找到了一个替代品核潜艇，但它将是昂贵的。据澳大利亚媒体报道，因违约澳大利亚应当向法国海军集团支付的罚金可能超过2.5亿欧元。

在一份联合声明中，法国国防部和外交部称注意到澳大利亚政府的决定，并批评其 "违背了法国和澳大利亚之间普遍存在的白纸黑字写明合作和精神"。" 据法国政府说："当我们在印度-太平洋地区面临前所未有的挑战时，美国选择将法国这样的欧洲盟友和伙伴排除在与澳大利亚的结构性伙伴关系之外（......），这标志着缺乏一致性，法国只能说注意到并感到遗憾。

周三晚上，海军集团对最新进展表示 "非常失望"。法国潜艇制造商说："澳大利亚联邦不希望继续参与该计划的下一阶段，这对海军集团来说是一个很大的失望，因为法国能向澳大利亚提出了一个具有特殊性能的区域优势的常规潜艇"。

据该报道，也许是意识到3国安全协定奥库斯Aukus可能给与法国的关系带来的冷冲击，拜登还是想让各方团结起来。美国总统保证，他的国家希望在印度-太平洋地区 "与法国密切合作"。拜登坚持认为，巴黎仍然是 "一个关键的合作伙伴"。

拜登说，这是关乎投资建设我们最大的力量：即我们的联盟，" 美国总统说，我们并要更新它，以更好地应对今天和明天的威胁。这是关于以一种新的方式让美国连接伙伴和盟友，并扩大我们的合作能力，同时认识到没有什么能把我们大西洋和太平洋伙伴的利益分开。这一努力反映了在太平洋地区发挥非常重要作用的一些主要欧洲国家的趋势。尤其是法国已经在印度-太平洋地区有了重要的存在，法国是加强该地区繁荣和安全的联盟中的一个关键伙伴。美国期待着在前进的过程中与法国和其他关键国家合作。

据澳大利亚这里莫里森则也重申，澳大利亚仍然将巴黎视为一个非常密切的盟友：莫里森说，"我想重申，法国仍然是一个非常重要的合作伙伴......我希望这种关系能够在对法国来说无疑是一个困难和令人失望的决定之后，继续下去。但作为总理，我的角色是尽我所能，捍卫我们的国家安全利益。我知道法国也会这样做，最后我们会得到理解。”

据本台的报道说，目前还不清楚这些话是否足以让巴黎满意。不过或有其他国家感到惊讶和不高兴。为了避免核扩散的指责，美英澳三国领导人坚持认为，这将是核动力潜艇，而不是核武器。但新西兰宣布不欢迎他们进入该国的水域。