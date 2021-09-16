被取消“世纪合同” 法外长谴责有如“背后捅刀” 要求解释和说明

就澳大利亚决定终止与法国海军集团（Naval Group）建设潜艇协议一事，法国外交部长勒德里昂（Jean-Yves Le Drian）9月16日在接受采访时表示，“我很生气，盟友之间不应该如此行事”。他说，“这是（向法国）背后捅了一刀。这种单方面的、粗暴的、不可预测的决定与特朗普先生的做法非常相似。”

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勒德里昂在接受在法国新闻广播电台（Franceinfo）采访时说，“我们曾与澳大利亚建立了信任关系，而这种信任被背叛了。”他说，“我今天非常生气。盟友之间不应该如此行事”。他还批评了“美方的行为”，并称“这种单方面的、粗暴的、不可预测的决定与特朗普先生的做法非常相似”。美国、英国和澳大利亚15日宣布建立新的三边安全伙伴关系。白宫公布的三方联合声明说，该伙伴关系将显著深化三国在一系列安全和防务能力上的合作，其首个目标是支持澳海军建立核动力潜艇部队，三方将在未来18个月就此展开磋商。

就法澳先前达成的价值900亿澳元的潜艇建造协议，勒德里昂回顾说，“（双方）最初为这份合同进行了两年的谈判，从2014年到2016年。是我与我的团队参与了谈判。”勒德里昂是时任的法国国防部长。他就当时法国海军集团在竞标中击败德日企业赢得合同的情形表示，“我们赢了，因为我们是最佳答案”。勒德里昂说，令他更加惊讶的是，第一艘潜艇的生产研究已经开始，该潜艇将于2023年左右成型。

勒德里昂说，“这两个团队，澳大利亚工程师在（法国）瑟堡工作，海军集团人员在（澳洲）阿德莱德工作。然后，突然，‘噗！’的一声”。他在采访中承认曾与澳方有过“关于最后期限和价格的问题”，但“从来没有这种类型的问题”。他说，“我们有一个非常安全的逻辑，一个非常严格的时间表。” 有消息说，澳大利亚抱怨法国合同交货缓慢，所有的12艘潜艇全部到付据称要到2054年。

除了澳大利亚决定终止潜艇合同的态度之外，勒德里昂对“美国的行为”感到担忧。他说，“这种单方面的、粗暴的、不可预测的决定与特朗普先生的做法非常相似。这里是：我们通过拜登总统的声明突然得知，澳大利亚人和法国之间签署的合同即将结束，美国将向澳大利亚人提出一个核提议，其内容我们不知道。”

当被记者问到，“我们是否可以理解为美国人通过秘密谈判从我们这里偷走了这份合同？”勒德里昂说，“你对形势分析得很好”。他说，“但盟友之间不应该如此行事，也不是在想要发展一个连贯和结构化的印太逻辑的行为体之间做的。这是很难忍受的。”他补充说，“我们将看看会发生什么。当下，我们的立场是非常坚定，完全不理解，要求各方作出解释和说明。”

此外，法国国防部长帕里（Florence Parly）周四在接受本台采访时将澳方这一违约行为描述为 “严重的”。她认为这一决定构成了“对尊重既定话语的非常糟糕的消息”。帕利说，“就地缘政治和国际政治而言，这很严重”。她还说，在华盛顿宣布与英国达成向堪培拉交付核动力潜艇的协议，但没有法国，她“对美国对待其盟友的方式感到清醒”。