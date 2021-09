马克龙宣布法军击毙大撒哈拉地区伊斯兰国恐怖组织头目

法国总统马克龙周三晚上在其推特账户上宣布消息说,大撒哈拉地区伊斯兰国(EIGS)圣战组织的领导人阿德南-阿布-瓦利德-萨赫拉维(Adnan Abu Walid al-Sahrawi)已被法国军队击毙了。法国军队此前曾根据锁定激进恐怖组织领导层的战略,击毙大撒哈拉伊斯兰国恐怖组织数名高级别成员。

据本台驻巴马科的记者塞尔吉-丹尼尔说,阿德南-阿布-瓦利德-萨赫拉维据信上个月在法国反恐军事力量一次有针对性的军事行动中在马里的梅纳卡镇和尼日利亚边境之间丧命。据一位法国安全人士说,在发现他的踪迹之后,当地的法国部队在8月底开展了一次军事行动。

但据另一个消息灵通人士说,进行必要的检查和确认他的身份需要时间。 阿德南-阿布-瓦利德-萨赫拉维(Adnan Abou Walid al-Sahraoui)是西撒哈拉人,是Mujao(西非团结与圣战运动)的前领导人,也是大撒哈拉地区伊斯兰国自2015年成立以来的长时间领导人。他与其他几个试图离开马里北部前往邻国尼日尔的恐怖组织成员一起被击杀。

阿德南-阿布-瓦利德-萨赫拉维(Adnan Abu Walid al-Sahrawi)被称作是马里、布基纳法索和尼日尔三国交界地区的公敌。不过该恐怖组织仍然在那里散播恐怖。他被指控是2017年在尼日尔通戈通戈对美国特种部队士兵进行致命袭击的幕后黑手。

据该报道,在宣布阿德南-阿布-瓦利德-萨赫拉维的死讯之际,法国已宣布缩减其在萨赫勒地区的存在,更多关注整合反恐行动。

据法新社消息说,法国总统马克龙今天清晨在推特表示,大撒哈拉伊斯兰国(Islamic State in the Greater Sahara, ISGS)首脑阿德南-阿布-瓦利德-萨赫拉维(Adnan Abu Walid al-Sahrawi)已遭法国部队击毙。

在马利、尼日尔与布吉纳法索地区发生的恐怖组织攻击,大多数是由大撒哈拉伊斯兰国恐怖组织犯下。这个时常爆发冲突的「3国边界」区域,经常被大撒哈拉伊斯兰国和盖达(Al-Qaeda)附属组织「支持伊斯兰和穆斯林团体」(Group for the Support of Islam and Muslims, GSIM)锁定为目标。

大撒哈拉伊斯兰国曾在2017年一场致命攻击中锁定美国军人袭击。2020年8月9日,萨赫拉维亲自下令杀害6名法国慈善机构员工与他们的尼日利亚籍向导和司机。

今年6月,在沙赫尔地区驻军超过8年后,马克龙宣布减少法国在萨赫勒参与反恐行动(Operation Barkhane)的部队人数,以重新聚焦在反恐行动与支持地方部队上。

据马克龙称,「这是我们在萨赫勒沙漠地区(Sahel Desert)打击恐怖组织上再度取得一大胜利。」据马克龙说:「今晚,法国缅怀所有在萨赫勒地区因为参与薮猫行动(Operation Serval)和新月形沙丘行动而为法国殉职的所有反恐英雄、失去亲人的家庭以及所有受伤的人。」法国总统马克龙在推文中还说:「他们的牺牲不会白费。连同我们的非洲、欧洲与美国伙伴,我们将持续这场反恐抗战。」

消息没有提及该恐怖组织头目遭法国军队击毙的具体时间与细节。