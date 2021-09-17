大幅海报恶搞马克龙如希特勒 广告家今过堂 马克龙提告引议论

法国一位曾出版海报，将总统马克龙描绘成希特勒的广告艺术家，今天在土伦刑事法庭遭检察官要求开罚10000欧元。但这位广告艺术家称要捍卫自己的 "幽默权利 "。马克龙没有出席庭审。法庭外有示威者举牌支持恶搞艺术家。

广告 继续浏览后续

据法新社说，62岁的米歇尔-安吉-弗洛里Michel-Ange Flori是一名前广告主管，因 "公开侮辱 "共和国总统而受审。今年夏天，这位企业家在La Seyne-sur-Mer（瓦尔省）和Toulon发布了两张代表他的4X3米的大型海报后，马克龙对此提出了申诉。

第一张是在7月19日发布的，就在政府宣布在法国实行健康证的几天后，马克龙被这位广告艺术家描绘成希特勒，留着小胡子，穿着纳粹制服，口号是："服从命令，接种疫苗"。

一个月后，在对希特勒形象恶搞海报进行调查的同时，米歇尔-安吉-弗洛里又发布了另一张海报，其中马克龙出现在贝当元帅身边，戴着同样的二战时军帽，背景是二维码，上面写着这样的信息："只有一个健康证可以通过"。

检察官批评说，"除了自己，你不会让任何人笑。“

广告艺术家的律师贝朗热-图尔内讥讽反驳说，"我以为躺杀罪已经结束了，原来我错了。"

马克龙没有派律师代表参加庭审，广告艺术家的律师图尔内对 "总统的律师是土伦检察官办公室的法律顾问 "这一事实表示遗憾。这名律师说，米歇尔-安吉-弗洛里Michel-Ange Flori"可能是无礼的、粗鲁的和蛊惑人心的，但他没有任何罪"，律师辩称，这些海报是 "针对一场论战和政治辩论 "而制作的。

米歇尔-安吉-弗洛里Michel-Ange Flori则声称自己是 "一个未经认证的幽默大师"。米歇尔-安吉-弗洛里Michel-Ange Flori说，"有些人在墙上涂鸦，而我做海报"，米歇尔-安吉-弗洛里Michel-Ange Flori回顾说，这种表达方式是 "世界上最古老的"。

据米歇尔-安吉-弗洛里Michel-Ange Flori声称要 "谴责一个正在向独裁主义漂移的政权对自由的攻击"。

据法新社说，在土伦法庭前，有十几个人挥舞着 "我是米歇尔-安吉-弗洛里"的牌子表示支持。

临近中午时分，法庭宣布退席进行判决审议。