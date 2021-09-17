潜艇交易危机：法国召回驻澳大利亚和美国大使

法国外长勒德里昂 (Jean-Yves Le Drian) 9月17日晚宣布，法国立即召回驻美驻澳大使进行问询。美国方面表示：对法国召回大使表示遗憾。在未来几天将商讨解决和巴黎之间的分歧。法新社表示：巴黎、华盛顿和堪培拉之间的外交危机升级。

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法国外交部在公报中表示： “应法兰西共和国总统的要求，我决定即刻召回法国驻美国和澳大利亚大使进行问询。”外交部长解释说，“做出这一特殊决定是由于美澳两国9月15日宣布决定的异常严重性。。“

澳大利亚宣布退出了购买法国制造的潜艇的交易，法方指责拜登政府政策轻率、缺乏一致性。

法国外交部长勒德里昂(Jean-Yves Le Drian)周四表示，美国此举形同在其背后“捅了一刀”。美国总统拜登(Joe Biden)周三宣布与澳大利亚和英国达成一项新的安全协议，包括为澳大利亚打造核潜艇的长期协议。澳大利亚周四证实该国将退出与法国的合同。

勒德里昂表示：“这一粗暴、单方面和不可预见的决定让我想起了特朗普过去的行为。我很生气，也很不满，这不是对待盟友的方式。”

一名不愿意透露姓氏的白宫外交人士对法新社表示：“我们一直与合作伙伴法国就召回大使进行磋商的决定保持密切联系。我们很遗憾他们采取了这一步骤，但我们将继续致力于解决我们之间的的分歧，因为我们已经在其他场合保持着协商。

17日法国外交途径还表示：澳大利亚取消与法国的潜艇合同，英国起了推波助澜的作用。“我们无需召回法国驻英大使；不需要咨询其(她)看法；了解事情原委。