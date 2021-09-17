澳大利亚撕毁法国潜艇合同成本疑问浮上台面

澳大利亚与法国的 "世纪合同 "被违反之后，澳大利亚有人提出的问题是，这种改变将花费多少钱。澳大利亚在向法国海军集团支付的违约金加上为购置新的核动力潜艇而必须支付的费用，账单可能是非常沉重的。

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据本台在澳大利亚的记者Grégory Plesse报道称，在引起惊讶的澳大利亚加入拥有核动力潜艇的大国非常封闭的俱乐部行为之后，就是该做账的时候了。这也就是澳大利亚工党反对派领袖安东尼-阿尔巴内塞正在提出问题 ："我们知道，到目前为止，我们已经向法国海军集团支付了24亿欧元，有一些雇佣合同也须终止，而且还要支付大量赔偿。澳大利亚的纳税人有权知道它将花费多少钱。”

那么核潜艇的费用是多少呢？据澳大利亚媒体估计，澳大利亚将向法国海军集团支付的罚金约为2.5亿欧元。但另一个大的问号是，为购置未来这8艘新的核动力潜艇所要支付的金额又是多少呢？

该报道称，然而这是一个执政的保守党政府目前无法回答的问题。澳大利亚当局表示，将在未来12至18个月内进行评估。但总理莫里森承认，金额可能比与法国海军集团签署的 "世纪合同 "还要高，作价会超过500亿欧元。