澳美英新联盟：核潜艇伴随美国军机增加在澳部署

澳洲和美国周四宣布扩大军事合作，包括将所有类型的美军军机轮流部署至澳洲，双方前一天宣布的潜艇协议遭中国谴责为加剧区域军备竞赛。

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据路透社报道称，继美澳潜艇协议后，澳大利亚同意增加美国军机部署。

澳大利亚洲国防部长达顿(Peter Dutton)在美澳外交及国防部长的会晤后表示，双方将“大幅加强我们军力合作的型态、提高互用性，并深化在印度-太平洋地区的联盟活动。” 据达顿说，“这将包括透过向澳洲轮流部署所有类型的美国军用飞机，以加强空中合作。”

据达顿在华盛顿的联合记者会上还表示；“我们也建立了联合后勤维持与维修能力，以支持我们加强的活动，包括为我们在澳洲的潜艇和水面战斗舰艇的后勤和维持能力。”

据美国国防部长奥斯汀(Lloyd Austin)表示，这场会议批准了“重大的军力型态措施，将扩大我们在澳洲的准入和力量。”

美国和英国周三表示，他们将向澳洲提供部署核动力潜艇的技术和能力。

路透社说，美国及其盟国正在寻找方法来回击中国日益增长的实力和影响力，特别是中国的军力提升、对台湾的施压以及在有争议的南中国海域的部署。中国抨击美英与澳洲签订的新协议，表示这种伙伴关系不应针对第三国。中国外交部发言人赵立坚说，“美国、英国与澳大利亚开展核潜艇合作，严重破坏地区和平稳定，加剧军备竞赛，损害国际核不扩散努力。”

白宫为美国向澳洲提供先进核动力潜艇技术的决定进行辩护，反驳了中国和法国对美澳达成相关协议的批评。白宫发言人普萨基表示，这项协议并非针对中国，尽管美国愈发担忧中国在印度-太平洋地区的影响力。分析人士称，该协议显然是对中国势力不断增强的回应。据普萨基告诉记者称，“我们不寻求与中国发生冲突。”

该报道称，这项核潜艇协议，意味着澳洲与法国价值400亿美元的常规潜艇交易告吹。法国对此做出愤怒回应，称这是“在背后捅刀子”。

美国国务卿布林肯(Antony Blinken)在新闻发布会上称，法国是印度-太平洋地区的“重要伙伴”，并表示华盛顿将继续与巴黎合作，这些言论似乎旨在平息法国的怒火。布林肯称，“我们与法国在印度-太平洋地区以及世界各地的许多共同优先事项上进行了非常密切的合作。我们将继续这样做。我们非常重视这种关系，这种伙伴关系。”布林肯表示，美国在过去24-48小时内与法国进行了接触，讨论与澳洲的新伙伴关系。

据白宫发言人普萨基表示，法国“事先知道”这项交易。

法国外交部长勒德里昂指责称，美国总统拜登的行为就像前总统特朗普一样，并称美国的举动“粗暴、单边和不可预测”。

“我很生气，很痛苦。这不是对待盟友的做法，”他对法国France Info广播电台表示。

法国驻华盛顿大使馆证实了纽约时报的报导，即为表示抗议，已取消周五的一场“纪念海角战役240周年”的庆典活动，本来已前往华盛顿参加这项活动的法国海军高官将提前返回巴黎。法国驻美大使Philippe Etienne告诉CNN：“我们直到昨天早上看到澳洲和美国的第一条新闻时才得知。”

路透社引述军事分析人士说，核动力潜艇将使澳洲能够在整个地区开展行动，而且行动时间将比与法国协议中涉及的潜艇更长。

澳大利亚洲国防部长达顿(Peter Dutton)称，法国的核动力方案“并不优于”英国和美国的方案。他说，“最终，我们所做的决定是基于我们国家安全的最佳利益，以及...印太地区的安全与和平，”他表示，将进行更多的双边演习，“并与该地区的合作伙伴进行更多的联合演习”。