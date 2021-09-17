“默克龙”组合解散前 默克尔低调访马克龙

法国总统马克龙周四晚间宴请了即将卸任的德国总理默克尔，这是两位领导人在德国大选前 携手合作的最后机会之一，大选将于9月26日决定总理的继任者。默克尔近来频频出访，向德国重要的合作伙伴分别告别。

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据法新社报道，法国总统马克龙周四在巴黎接待德国总理默克尔，这是默克尔卸任前最后一次以总理身分访法。两人过去4年同为欧盟核心伙伴，这段关系如今迎来尾声。

德国将于本月26日举行联邦议院选举，67岁的默克尔（Angela Merkel）将于选后交棒，终结她16年的政治舵手地位，她任内共与4名法国总统合作，包括希拉克（Jacques Chirac）、萨科齐（Nicolas Sarkozy）、奥朗德（Francois Hollande）和马克龙（Emmanuel Macron）。

43岁的马克龙从不掩饰他对默克尔长青于政坛的钦佩，但他时而强硬的风格及亲欧行动主义与默克尔更加谨慎的路线大相迳庭。

2019年，两名领袖之间稍有龃龉，默克尔坦言两人「互相角力」、「心态不同」，马克龙随后表示他相信「具有成效的冲突」。

据法国智库「蒙田研究所」（Montaigne Institute）德国议题专家侯必内-波戈马诺（Alexandre Robinet-Borgomano）说：「他们作风非常不同。默克尔很从容，总是寻求妥协，而马克龙大刀阔斧，随时可以针对他认为被忽略的问题发表大胆宣言。」

据欧盟观察家认为，马克龙与默克尔最终组成了有力的「法德火车头」，带领着拥有27个成员国的欧洲联盟。

该报道说，位于柏林的德国国际安全事务研究所（German Institute for International and Security Affairs）学者托卡斯基（Pawel Tokarski）告诉法新社：「虽然两人截然不同，合作还是很顺利。」 马克龙与梅克尔星期四晚在法国总统府爱丽舍宫（Elysee Palace）工作晚餐前受访，两人都笑容满面，互称「亲爱的安吉拉（默克尔名）」、「亲爱的艾马纽（马克龙名）」，对彼此的称谓也不用「您」而是「你」。

据默克尔透露说，两人在工作晚餐中将谈到阿富汗、气候变迁、对中国关系及欧盟政策等。 两人的合作常被昵称为「默克龙」（Merkron），他们共同经历了英国脱离欧盟所引发的危机，以及美国前总统特朗普不按牌理出牌的执政风格，还有新冠肺炎病毒疫情。

法新社说，马克龙与默克尔两人一路上难免有歧异和摩擦，例如在欧盟经济政策、俄罗斯天然气、英国脱欧和军售等议题上，都需要在定期电话联系和会谈中商讨解决。

负责欧洲事务的法国国务秘书波恩（Clement Beaune）自2017年就见证了「默克龙」的密切合作，他说：「他们很不一样，但都有条不紊。」 「默克龙」时代最具意义的一刻是在去年7月一场令人筋疲力尽的欧盟峰会上，欧盟首度同意集体借贷。 德国长期反对这项创举，但在承认新冠肺炎病毒疫情重创欧盟经济的情况下，默克尔和马克龙拟定了协议，好让欧盟筹资8000亿欧元用于基础建设和新兴科技。

法国智库「蒙田研究所」（Montaigne Institute）德国议题专家侯必内-波戈马诺说：「这是本世纪之初的欧洲重大时刻。」他认为，两名领袖替一个真正拥有主权的欧洲打造了最初的基础，未来某一天，欧洲将有能力照顾自身安全、独立行动，不必仰赖美国。但德国国际安全事务研究所专家托卡斯基指出：「还有一些问题待解决，例如欧元区还不是很稳定。这是默克尔留给继任者的包袱。」