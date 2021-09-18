勒德里昂："我们之间变得一团糟"

法国以召回驻美驻澳大使来抗议“撕毁”潜艇销售。在召回两国大使决定作出以后，法国外交部长勒德里昂接受了国家电视2台的专访。他在专访中表示：此次是法国“有史以来第一次”召回美国大使。我们之间存在着严重的危机。勒德里昂表示：这其中有谎言、有表里不一、有蔑视、有背叛诚信，这印证了我们之间变得一团糟。

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法国外长在电视2台还表示：我们决定召回大使是向我们以前的合作伙伴表明我们非常不高兴 ; 我们之间出现了严重危机。“刚刚发生的事情”将影响北约的未来。

法国外长在接受电视记者采访时没有明说法国将会退出北约。但他表示：在法国总统马克龙的要求下，法国会重新考虑北约核心利益。下一届的马德里北约峰会将会制定新的策略。制定新策略时，显然会把刚刚发生的事情考虑进去。

法国外长还表示：与此同时，欧洲必须要有自己的战略指南，这将是法国明年初开始担任欧盟轮值主席国后所要承担的责任。美国人在没有与盟国协商的情况下从阿富汗撤出，后又出现潜艇合同问题。法国外长表示：如果欧洲人觉得自己还会名留青史的话，那就要团结一致，共同捍卫自己的利益。否则欧洲的命运将完全不同！