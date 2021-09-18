法国今东边艳阳西边雨 反疫苗斥健康证示威继续上街吼

图为2021年9月4日由法国民族主义政党 "爱国者"（Les Patriots）领导人弗洛里安-菲利波（Florian Philippot）发起的星期六示威活动，抗议强制使用疫情防疫健康证延扩至大部分公共空间，一名男子装扮成耶稣基督，手持写有 "不要钉死我们的孩子 "的十字架站在埃菲尔铁塔前抗议。

法国今天继续部分金秋部分风雨的天气，反对疫苗与反对健康证措施的民间示威，今天继续上街。这已经是连续第10个星期六法国各处发生针对性示威游行。法国警方一早就戒备，因巴黎等地连续以来的此类示威，都发生暴力冲突。此类示威越来越少引发法国人支持，因为法国虽疫情持续平缓，但确诊与急救病人越来越多局限于未打疫苗者与年轻人群体中。

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据法新社今天报道称，在法国总统马克龙考虑在新冠肺炎病毒疫情下降的情况下取消一些限制时，今天计划连续第十周周六举行180个反对健康证的示威。

这些动员是在马克龙周五在社交网络上发布的一段视频中宣布的法国突破5000万人至少接种一剂新冠疫苗的象征性里程碑之时进行的。

据警方消息，预计周六巴黎将有1.7万名反对健康证的示威者，法国其他地区将有8万至12万名示威者上街。

上周六的动员活动在全国范围内聚集了12.1万名示威者，远远低于8月7日的23.7万名参与者。

与此同时，据当局称，法国的新冠肺炎病毒疫情正在平息。马克龙周四表示，他准备在病毒传播不那么严重的地区取消某些限制，但没有给出准确的时间表。

反健康证的示威今天计划在首都举行三场游行。 从中午12点开始，"黄马甲 "将从朱安侯爵广场（17区）出发，前往Sentier（2区）。

另一场由示威发起人Sophie Tissier（橙色力量）领导的示威将从Laroque广场（第七区）到Port-Royal（第五区）。

下午2点，由弗洛里安-菲利波（Florian Philippot）（前国民阵线第二号人物，现为国民大会党）领导的爱国者示威将从第16区的特罗卡德罗人权广场出发，前往香榭丽舍大街（第7区）。

据该报道，法国警方警告并担心可能在图卢兹、南特、波尔多和巴黎可能出现紧张情势。9月11日，首都巴黎的示威者和警察在当天上午和稍晚结束时在皇家宫周围爆发冲突，导致104人被捕。

一些示威者强烈反对的对医务人员强制接种疫苗的措施已经于刚刚过去的周三对270万雇员生效。 7月21日，在接待50人以上的场所，健康证也已经成为强制性的。随后，该措施被扩展到医院（急诊部门除外）、酒吧和餐馆，根据县级决定扩展到大型购物中心，并于8月30日扩展到180万与公众接触的雇员。

9月30日，健康证措施扩展至12-17岁的青少年。