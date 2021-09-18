美国希望与法国联合国大会期间达成和解熄灭怒火

澳大利亚撕毁与法国潜艇合同而转向美国与英国核潜艇，并且排除法国秘密缔结美英澳3国安全新联盟，法国怒火高烧中下令召回驻堪培拉与华盛顿大使，此举震撼美国，因此举也是法美关系史上极为罕见事件。事发后美国多次息事宁人，肯定法国是持久可靠合作盟友，并希望持续解释，包括在即将召开的联合国大会上，与法国和解。目前美法怒火口水战限于外长层级，拜登与马克龙是否并何时走到前台过招，尚不清楚。

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据法新社今天发自华盛顿消息说，美国国务院发言人表示，美国希望下周在联合国提出其与法国在潜艇危机上的争议。据发言人在一条推文中说："我们一直与我们的法国盟友保持密切联系，并希望在未来几天继续在高层讨论这个问题，包括在下周的纽约联合国大会上。”

美国国务院发言人补充说，他 理解法国的立场，并注意到召回法国大使到巴黎进行磋商 的史无前例的决定。

法新社说，美国国务卿安东尼-布林肯和法国外交部长让-伊夫-勒德里昂下周都将在纽约参加这一年度全球外交活动。

法国周五召回了其驻美国和澳大利亚的大使，这是对两个历史上的盟友做出的一个前所未有的决定，此前法国的一项大型潜艇合同在堪培拉被毁约。据法国外长让-伊夫-勒德里昂说："由于澳大利亚和美国在9月15日宣布的事情异常严重，这一特殊决定是合理的。”

巴黎对美国人与澳大利亚人和英国人本周宣布的印太地区联盟并不满意，更对其被蒙在鼓里直到最后的事实感到不满。

在召回他们的驻华盛顿大使之后，一位白宫高级官员已经表示，他对法国 采取这一步骤 感到遗憾。

美国国务院发言人称，"法国是一个重要的合作伙伴，也是我们最长久的盟友，我们相信我们的关系是极其宝贵的。据这位发言人说，这是自周四以来美国正在进行的安抚法国人的努力的一部分。

据美国国务院发言人称："七十多年来，跨大西洋联盟促进了全世界的安全、稳定和繁荣，我们对这些关系和合作的承诺是坚定不移的。美国方面再次承诺与法国 在一些问题上，包括印度-太平洋地区，进行合作。