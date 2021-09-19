为大幅提升法国战机效能 台湾与法国签支援协议

台湾空军司令部近日与法国幻象战机制造商达梭（Dassault Aviation）签署“技术支援服务”协议，将显着提升幻象2000-5型战机的妥善率。

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根据台湾国防部公告，国防部国防采购室驻欧采购组13日与法国“达梭公司”签署为期5年的协议，有关幻象战机的“技术支援服务”，金额达到新台币七亿九千多万元，将能显着提升空军操作幻象战机的妥善率。

王定宇表示，这次协议的重点是技术人员的劳务服务，将协助维持幻象战机的妥善率及高效能战力，发挥有效制敌丶捍卫台海安全的目标。据王定宇介绍，幻象战机在台服役已达24年，为维持幻象整体妥善率及云母中程飞弹丶魔法二型短程飞弹的战力，台湾空军在2018年起至2022年止，与法方签署多项协议，包括飞弹延寿丶战机零附件等采购案，估计可将幻象战机妥善率自60%提高到75%。

王定宇表示，台湾国防部在9月17日公布的“技术支援服务”协议，已于9月14日生效，协议效期是到2026年9月13日止，为期5年，法国达梭将派出技术人员直接常驻台湾，协助维持台湾幻象的妥善率和高战力，履约地点就在新竹空军基地。

王定宇说，台法在幻象方面的合作协议，2018-22的标的物是“物”，针对幻象战机的多项采购案，由法方提供幻象战机丶飞弹所需的各项零附件及航材。

他强调，这次效期到2026年的“技术支援服务”标的则是“人”，属于技术人员的劳务服务，将由幻象战机法国原厂商派出多位技术人员直接常驻台湾，协助维持幻象战机的妥善率及高效能战力，达到发挥有效制敌丶捍卫台海安全的目标。