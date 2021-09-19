法国否认因瑞士军购争议取消两国总统会晤

瑞士两家媒体19日披露，该国决定采购36架美国F35战机而没有选择法国阵风战斗机之后，法国总统府取消了马克龙和瑞士联邦总统11月的会晤安排。法国总统府否认了上述说法。表示：11月的会晤是瑞士单方面提出的，法国今夏已经告知安排有困难。那么没有敲定好的会晤就谈不上被取消。

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据瑞士《周日晨报》Le Matin Dimanche）和《周日报》（SonntagsZeitung）报导，法国决定取消原定11月登场的总统马克龙（Emmanuel Macron）与瑞士总统兼经济部长帕尔莫兰（Guy Parmelin）的会晤。

两报援引不具名外交消息人士说法称，法国之所以取消会议，是因为瑞士6月份在购买36架洛克希德马丁（Lockheed Martin）F35A战机之前的谈判方式，让法方感到愤怒。

消息人士指，巴黎指控瑞士国防部在决定购买美国制战机后，仍然继续与法国阵风战机（Rafale）制造商达索（Dassault Aviation）等制造商谈判。

针对相关报导，法国政府和帕尔莫兰的经济部办公室均否认会议正式取消，强调日程尚未安排完成。

法国总统府爱丽舍宫（Elysee Palace）表示：“这场会议从未取消，更不可能因为上述原因而取消。”

法国总统府表示：马克龙总统确认了 2021 年初两人会晤，瑞士人很快提出了今年 11 月的日期，我们回复说，研究之后再告知。” “这场还没有确定好的会晤，不存在取消一说。”

爱丽舍宫表示说，马克龙今年初原则上同意与瑞士总统会面，此后瑞士提议在11月举行会晤，但“我们在夏天告诉对方，11月的会晤可能不好安排”，并表示会面的最后日期“尚未敲定”。

瑞士联邦议会联邦院（上议院）外交政策委员会成员卡尔洛∙索马鲁加（Carlo Sommaruga）不接受法方的上述说法。他对媒体表示：瑞士订购美国战机后法方不满才取消了两人安排好的会晤。取消安排好的会晤反应了法国人情绪很坏。

他还表示：如果要解释为时间安排有冲突，这就意味着瑞士的重要性排在第二位；2022年上半年法国将担任欧盟轮值主席国，那也就意味着我们和欧盟处于紧张的关系中，这不是一个好信息。

瑞士联邦议会联邦院（上议院）外交政策委员会成员还表示：取消两人会晤绝不是偶然的。与邻国总统的会晤是一个重要的安排，不能说取消就取消了。做好一切准备工作，在最后一刻取消会晤，我认为这是一个非常不令人鼓舞的迹象。”