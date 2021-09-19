潜艇案让法国政界群情激昂 反对党乘机“追打”马克龙

在澳大利亚撕毁了法国潜艇的巨额合同并转向购置英美核潜艇后，法国右派总统候选人贝特朗呼吁法国促开北约特别会议，如果没有满意答复，法国应该退出北约。法国反对派还谴责法国总统马克龙至此仍躲在幕后装耳聋。

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据法新社今天报道称，提出竞选明年法国总统的右派候选人贝特朗，今天强硬说，应该敦促召开北大西洋公约组织非同寻常的峰会，在峰会上，"我们必须问美国人提出信任问题：你是否尊重我们，北约盟约将走向何方？"贝特朗星期天是在接受RLL/LCI/Le Figaro联合采访时如是说，"问题是要知道，对美国人来说，我们是否也算数，或者我们是否是第二等人。"

这位法国上法兰西省的主席还解释说，"如果答案不能让我们满意，我想法国应当把撤出北约综合指挥部的问题摆上桌面。”

法国外交部长让-伊夫-勒德里昂周六表示，这场危机将影响北约新战略概念的定义，但没有提到退出北大西洋联盟组织。

贝特朗批评说，"法国不应该被当作美国人的仆人。而对美国人来说，永远是美国优先"。

贝特朗说，"现在是我们表达法国有独立自主权的时候了，没有什么能阻止我们与中国和印度进行对话。” 贝特朗认为，法国迫切需要重新与普京总统进行高级别政治对话，并也与我们的欧洲朋友进行对话，这也将包括需要对德国进行澄清算账。

据他说，法国还有必要 "看看是否存在我们现在可以质疑的其他合作（......），特别是在太空开发领域。”

贝特朗在右翼民意调查中领先，但至此没有澄清是否参加党内初选。贝特朗早前就退出了右派共和党，但最近表达希望借助共和党的力量竞选。

贝特朗呼吁马克龙在这些潜艇问题上出来给法国人一个交代。 贝特朗说对国家元首马克龙 "处于不透明状态 "表示遗憾。

据该报道，支持贝特朗这些观点的是法国议会中的右派共和党议员小组主席达米安-阿巴德，他在法国3台呼吁议会成立调查委员会，并要外长让-伊夫-勒德里昂接受听证，以了解法国的外交在某些方面是否存在失误或疏忽。

法新社说，在极右翼，玛丽莲勒庞稍早也呼吁成立一个调查委员会。极右政党代理主席乔丹巴尔代拉在接受欧洲1台的采访提问中说，他的政党赞成法国退出北约的综合军事指挥部合作，以"把让法国的自由和独立的手段还给法国"。

在左翼，总统候选人、共产党人法比安-鲁塞尔（Fabien Roussel）周日也在法国国内广播电台上敦促法国启动大动作回击， "立即退出北约的统一指挥"。