澳大利亚总理莫里森今天回击了法国的指责，法国谴责堪培拉以谎言打算破坏购买法国潜艇的合同，莫里森并称他几个月前就提出了与法国合同这方面的担忧。

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据法新社今天报道称，澳大利亚决定取消购买法国潜艇的合同，转而购买美国的核动力船只，这在巴黎引发了愤怒。马克龙下令召回法国驻堪培拉和华盛顿的大使，这是一个前所未有的举动。

澳大利亚这里莫里森在悉尼的一个新闻发布会上说："我认为他们完全有理由知道，我们对法国攻击级潜艇的能力不符合我们的战略利益有深刻和严重的保留，而且我们已经明确表示，我们将根据我们的国家战略利益做出决定。”

据莫里森说，"我并不后悔把澳大利亚的国家利益放在第一位的决定。我永远不会后悔。"他补充说，“不听取澳大利亚情报和国防部门的建议，贸然行动就是疏忽。”

报道称，核动力潜艇明显比常规（柴电）潜艇更加自主。

澳大利亚国防部长彼得-达顿（Peter Dutton）坚称，堪培拉一直在与法国 坦率、公开和诚实 地讨论澳大利亚对该协议的担忧，该协议不仅超出了预算，并落后于计划数年。达顿说，他已经亲自向他的法国同行Florence Parly表达了这些担忧。

据达顿说，堪培拉没有能力购买法国的核动力舰艇，因为每10年都有维护要求，其中包括燃料。而美国的潜艇则没有这种要求，这证明选择后者是合理的，尽管澳大利亚没有核电站。

周六，法国外交部长让-伊夫-勒德里昂在法国电视二台发表讲话，谈到了一场 "严重的危机"，并谴责堪培拉和华盛顿方面的 "两面派"。法国外长说："一直有谎言，一直有两面派，一直有重大的失信行为，一直有蔑视行为。

法国外长将召回大使描述为一种 "非常具有象征意义 "的行为，旨在 "向我们以前的伙伴国家表明，我们有非常强烈的不满，我们之间确实存在着严重的危机"。

就法国没有召回驻伦敦大使，尽管英国也是3国安全公约的一部分，法国说是不必要的："我们知道他们是永久的机会主义。"

美国、澳大利亚和英国周三宣布了一项对抗中国的战略伙伴关系--AUKUS，包括向堪培拉提供美国的核动力潜艇，这实际上将法国人排除在结盟之外。

法新社说，法国曾在2016年签署了一份900亿澳元（560亿欧元）的合同，向澳大利亚提供12艘柴油动力潜艇，由于其规模和战略意义，通常被称为 "世纪合同"。

据法国外长说，这场危机将影响北约新战略概念的定义，但法国没有提到离开联盟。据法国外长，应共和国总统马克龙的要求，北约已开始对其基本原理进行反思。在马德里举行的下一次北约首脑会议上，将确定完成新的北约战略概念。显然，刚刚发生的事情将与这个定义有关。但与此同时，欧洲必须有自己的战略指南针，这将在2022年上半年由法国负责。法国在明年1月1日将担任欧盟主席。

北约联盟军事委员会主席的罗伯-鲍尔上将淡化了这一事件的影响，说它不会影响北约内部的 "军事合作"。

法新社说，美国国务院发言人内德-普莱斯周六回顾了法美关系的重要性。"他说，法国是一个重要的合作伙伴和我们最古老的盟友，我们认为我们的关系是极其宝贵的。