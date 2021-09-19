让法国生气的核潜艇事件：英国人至此说了什么没有？

英国委婉地回应了法国对英国的批评与讥讽。美国、澳大利亚和英国上个周星期三宣布建立对抗中国的战略伙伴关系，即AUKUS，包括向堪培拉提供美国潜艇，但因澳大利亚为此而撕毁与法国对潜艇世纪合约，引发法国愤怒。法国没有召回驻伦敦大使，但由法国外长讥讽英国是墙头草机会主义者，是四轮车上的第五轮。英国官方没有以牙还牙，只是说，该3国协议表明英国准备坚定地捍卫英国的利益和英国对印太地区的安全和稳定的承诺。

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据法新社今天报道称，英国新任外交大臣丽兹特鲁斯Liz Truss为伦敦与华盛顿和堪培拉达成防务协议的做法进行了辩护，因在澳大利亚取消了一项与法国的巨型潜艇合同后，巴黎表达了愤怒。

英国最高外交官周日在《每日电讯报》发表的专栏文章中写道，该协议表明英国准备 "坚定地捍卫我们的利益 "和 "我们对印太地区的安全和稳定的承诺"。

美国、澳大利亚和英国周三宣布建立对抗中国的战略伙伴关系，即AUKUS，包括向堪培拉提供美国核动力潜艇。

但澳大利亚决定取消购买法国常规潜艇的560亿欧元合同，转而购买美国的核动力潜艇，这在巴黎引发了愤怒。马克龙总统已下令召回法国驻堪培拉和华盛顿的大使，这是一个前所未有的举措。

法国外交部长让-伊夫-勒德里昂周六在法国电视二台发表讲话，指出这是一场 "严重的危机"，并谴责堪培拉和华盛顿耍 "两面派"。但另一方面，巴黎认为没有必要召回法国驻伦敦大使，并讽刺地提到英国的 "永远都是机会主义者"，并称该国是汽车上的 "第五轮"。

不过，在丽兹特鲁斯Liz Truss的讲话中，英国外交部长并没有提到与法国的紧张关系，只是强调了 "英国走向全球 "的口号，这是英国首相鲍里斯-约翰逊在英国脱欧后鼓动英国扩大在世界的地位时，喜欢听到的口号。

英国新任外交大臣丽兹特鲁斯Liz Truss还将她的联合国之行描述为 "秋天的开始，英国将在世界舞台上插上它走向全球的旗帜"。英国新任外交大臣丽兹特鲁斯Liz Truss并提到了定于11月在格拉斯哥举行的重大气候会议COP26。

而在泰晤士电台，世界气候会议COP26主席阿洛克-夏尔马Alok Sharma对法国欧洲事务国务秘书Clément Beaune的批评则提出异议，法国欧洲事务国务秘书谈到伦敦对华盛顿的关系时称是 "一种公认的附庸化 "形式。

阿洛克-夏尔马Alok Sharma说，"我不认为英国对任何人有附庸地位。"阿洛克-夏尔马还说，"我们在这里的是三个亲密盟友之间的协议。"他补充说："至于法国，我们还有其他联盟关系中在安全问题上与法国紧密联系在一起。”