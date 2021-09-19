AUKUS结盟与购核潜艇内幕如谍报小说 法国咋会被蒙在鼓里？

法国公司Naval Group在2016年被堪培拉选中，为其提供12艘常规（非核）推进潜艇，这些潜艇技术也用于法国未来Barracuda型常规潜艇。 2020年10月资料照片

英国、美国、澳洲近日宣布成立新三方安全联盟AUKUS，外界多认为是因应日益强势的中国。有分析指出，若北京持续军事扩张，未来印太区域可能出现以AUKUS为核心的类北大西洋公约组织（NATO）大型安全联盟。英媒或揭如此大的动作，澳大利亚原本的合作对象法国过去约6个月来竟一路被蒙在鼓里。

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AUKUS结盟内幕如谍报小说，有外媒揭澳洲为何舍法国潜舰改与英美合作。据中央社引述消息报道称，英美澳近日宣布成立新三方安全联盟AUKUS，有分析指出，若北京持续军事扩张，未来印太区域可能出现以AUKUS为核心的类北约大型安全联盟。

外界最关注的AUKUS合作项目包括英美将协助澳洲打造至少8艘核动力潜舰。英美澳国防工业可望进行深度整合，这显示它们彼此之间具高度战略互信。相较之下，澳洲原本的合作对象法国过去约6个月来竟一路被蒙在鼓里。

中央社说，根据近日陆续浮上台面的“新闻幕后”，AUKUS的成形过程宛如英国谍报小说大师约翰．勒卡雷（John Le Carré）笔下故事。

英国“泰晤士报”今天引述国防和国安圈消息人士报导，澳洲至少早在今年3月就秘密部署要转而与英美合作。当英国首席海务大臣、海军参谋长拉达金（Tony Radakin）应邀与澳洲海军司令努南（Michael Noonan）会晤时，他没料到对方会探问，英美是否能协助澳洲打造核动力潜舰。澳洲方面认为，虽然5年前已同意向法国采购柴油电力潜舰，但它们的速度、匿踪性、续航力、机动性及监侦能力恐不足以应对区域内主要来自中国的新挑战。

此外，英美具备60年相关经验，且与澳洲同属情报分享“五眼联盟”，澳洲更是大英国协成员，因此无论是从技术、沟通效率或互信程度等主客观角度，英美都是比法国更好的选择。

据该报道，拉达金返回英国后，即刻向时任国防部常务次长勒夫格洛弗（Stephen Lovegrove）报告此事。首相办公室随即展开代号“无钩”的秘密行动（Operation Hookless），全英国只有10个人知道相关细节，包括首相、外交和国防大臣，以及很快就被任命为国安顾问、因此更能“放手办事”的勒夫格洛弗。此外，英国政府3月发布国防与外交政策总检视报告，当中倡议英国“向印太地区倾斜”；这份报告的幕后灵魂人物、首相约翰逊（Boris Johnson）的外交政策顾问比尤（John Bew）也是“10人小组”成员。

根据该报，澳洲先与英国接触后，英国才向美国洽谈。 由于事涉核子技术和原料分享等敏感议题，美方花了不少时间层层协调不同单位，但若无法尽早定案，澳洲向法国支付的赔偿金额将直线上升。担任主席国的英国6月召开七大工业国组织（G7）峰会。正当与会的法国代表将焦点摆在英国脱欧后与欧盟的贸易争议，约翰逊等人正默默推进“无钩行动”，且积极布局要将英美澳三方合作范围扩大至潜舰专案以外。AUKUS相关细节几乎就是在G7期间由英美澳三国领导人敲定。

包括勒夫格洛弗等英国高阶官员称AUKUS是近50年来国际间最重大的军力合作，且有助各国相关产业和技术加速发展。

据关注英国海军的独立新闻网站“海军瞭望”（Navy Lookout）分析，相较于与法国的合作案或直接向英美购买既有潜舰产品，对澳洲来说，透过AUKUS打造核动力潜舰其实成本和难度更高，特别是1998年即立法禁用核能的澳洲缺乏民用核子工业基础及人才。不过，这却也是澳洲提升相关技术实力、打造符合自身需求的尖端产品的好机会。

据中央社说，另一方面，英国海军也正着手打造新一代核动力猎杀潜舰（hunter-killer submarine），预计在2050年以前投入部署，替代原来的7艘、目前仍持续交付的“机敏级”（Astute class）核潜舰。部分评论指出，澳洲透过AUKUS机制打造的核动力潜舰在设计上很有可能比照美国的“维吉尼亚级”（Virginia class），或者英国的“机敏级”潜舰。不过，“海军瞭望”分析，有鉴于英国正在发展新一代猎杀潜舰，透过英澳合作设计，未来澳洲史上首批核动力潜舰的性能可望超越英国“机敏级”，确保AUKUS持续因应印太区域安全挑战的实力。