拜登联合国演讲：法国派去聆听的人是少得不能再少了

周二，在美国总统拜登在联合国演讲之际，法国派去聆听的人是少得不能再少了。

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美国总统拜登周二在联合国的讲台上发表了他任期内的第一次庄严讲话，聆听拜登讲话的有好几位领导人，但是，法国由于与华盛顿发生严重外交危机而只派了一名普通的外交官出席。

法新社报道说，代表法国出席的，是“增援团的团长弗兰克·盖莱大使（Franck Gelle）”，法国派弗兰克·盖莱在联合国大会期间领导部署在纽约的由几名外交官组成的团队。法国方面的消息来源就此表示说，“这很经典”。

根据联合国发出的图像，与其他国家的由几个成员组成的代表团不同的是，这位法国外交官似乎是独自一人在著名的联合国大会厅里。今年由于新冠疫情，每个国家的代表团里最多可以有四个成员。

一位匿名的联合国官员就拜登演讲期间的法国代表告诉法新社说，“这不太正常”。他补充说，“只有一个人来听美国总统的演讲”，这是不寻常的。

一些联合国大会的专家向法新社证实，美国总统在联合国的演讲，以及联合国秘书长的演讲，通常会有许多领导人亲自到大会厅去聆听。本周约有一百多名领导人前往纽约。

法国总统马克龙今年决定不去联合国，最近还放弃了在周二通过预先录制的视频进行演讲，就像其他没有参加这次大会的领导人一样。法国外长自本周初以来一直在纽约，但目前还没有安排与美国国务卿会面。