马克龙要把法国的安理会常任理事国位置让给欧盟？法总统府辟谣英媒

9月22日早4点，英国每日电讯报刊文，称马克龙已经做好准备“把联合国安理会常任理事国的位置让给欧盟”。对此，法国总统府爱丽舍宫9月22日星期三严正发声辟谣：“这个席位属于法国，也将继续属于法国”。不过在诸多政治人物敦促下，马克龙本人仍尚未出面回应。

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英国每日电讯报发表这篇文章，正值伦敦，华盛顿，巴黎陷入外交危机。该文写道：“如果布鲁塞尔支持其军事计划，马克龙愿意向欧盟奉上法国的安理会位置”，引述的是“法国总统的一位近前盟友”。文中指出：“澳大利亚退出了与法国的450亿英镑潜艇合同后，转而与美英签署了AUKUS安全协议。巴黎方面正在带头推动更加紧密的欧盟军事一体化进程…传统的欧盟常备军仍然遥不可及，而默克尔即将退出政治舞台，马克龙跃跃欲试，准备成为欧盟最有影响力的领导人，并决意为此奠定基石”。

每日电讯报继续写道：“在美军撤出阿富汗，欧盟考虑打造五千人快速反应部队之际，法国是英国脱欧之后唯一一个在安理会拥有常任理事国席位的欧盟成员国，而欧盟本身则只有观察员的地位”，“法国要求德，意，西班牙等增加军费的呼声，引来了柏林，包括默克尔和舒尔茨的回应，称巴黎可以将联合国的席位给布鲁塞尔使用，但一直被法国拒绝”。该文随后指出：“据理解，如果让步能够让欧盟在外交政策和共同防御领域统一发声，马克龙愿意探讨法国的联合国席位分享计划”。“被问及具体细节，爱丽舍宫称无可奉告”。

每日电讯报分析认为，“法国和德国都希望欧盟成员国失去欧盟外交政策否决权，以人口加权投票来取代全体一致投票。这势必让巴黎和柏林的影响力扩大，同时也招致了部分成员国的反对”。该报引述英国保守党议员鲍勃-西利的观点，称“欧盟军队若破坏北约，或导致欧美分离，这将会是欧洲自上世纪三十年代以来，犯下的最危险的自残行为”。

这篇文章发表后不久，法新社巴黎站称，爱丽舍宫对“法国将安理会常任理事国席位让给欧盟”的消息进行“严正辟谣”。爱丽舍宫指出，“这个席位属于法国，也将继续属于法国”，“主权完整的法国，与欧盟进行着必要的协调工作”。

由于马克龙本人尚未公开辟谣，其他党派政要借机纷纷发声。极左派的梅朗雄发推，称“马克龙需要紧急辟谣，法国永远都不可能出让安理会席位。谁让这种危机出现，谁就是叛徒”。极右翼的勒庞也发推，称“如果这个消息是确切的，这就是对法国国家的背叛，如果这消息不是真的，那么马克龙就需要辟谣，并且要快”。