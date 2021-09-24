马克龙与约翰逊上午电话和解了

英国首相约翰逊今天上午与法国总统马克龙通了电话，双方就潜水艇不愉快事件进行了和解式讨论。法国总统府强调是约翰逊主动约电话。双方还讨论了其他议题。英国强调与法国全方位合作。稍早，马克龙与拜登电话交谈，也获得了和解，美国方面坦承是拜登做出姿态预约电话。至此，只有澳大利亚尚且没有与法国电话会议得到和解。消息说，澳大利亚总理莫里森报告试图预约马克龙电话，但没有获接听。

广告 继续浏览后续

据法新社今天引述英国伦敦唐宁街10号说，尽管外交潜艇危机导致有高度紧张，英国首相约翰逊和法国总统马克龙周五同意 "继续密切合作"。英国首相府发言人说，"他们重申了英国和法国之间关系的重要性，"该发言人宣读的一份声明还说，"他们还强调在印太地区和非洲的长期战略合作的重要性"。

据巴黎方面称，这次电话会议是 "应伦敦的要求 "在于今天上午举行的，目的是缓和两国之间的紧张关系，这与9月15日美国、澳大利亚和英国宣布建立战略伙伴关系有关，新3家伙伴关系导致取消了堪培拉建造法国潜艇的大型合同。

法国为此表示了不满，巴黎取消了法国国防部长弗洛伦斯-帕利与英国国防部长本-华莱士定于本周举行的会议。

据法新社说，约翰逊周三呼吁法国振作向前看，并请求："让我喘口气吧"。

周五，据法国总统府在一份声明中说，约翰逊表示，他打算根据英法的共同价值观和利益包括气候、印度洋-太平洋、打击恐怖主义等领域重新建立法国和英国之间的合作，"法国总统府在一份声明中说。

法国和英国领导人还讨论了非法穿越英吉利海峡的移民人数创下新高的敏感问题。据唐宁街说，约翰逊 "重申了英国的立场，即我们必须打破将生命置于危险之中的移民偷渡商业模式，" 唐宁街说两位领导人 同意在这个问题上加强合作。

据英国通讯社报道，自今年年初以来，已有超过14000名移民通过偷渡英吉利海峡这条路线抵达英格兰南部的海岸。这远远超过了去年全年的8000数字。