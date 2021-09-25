世卫在里昂建全球医疗培训中心 谭德塞与马克龙周一剪裁

法国总统马克龙和世界卫生组织总干事谭德塞定于下周一出席在法国里昂为落成的联合国世界卫生组织所属全球培训中心成立仪式。这个强大的联合国机构的全球培训中心，该中心位于大流行病的前线。法国前卫生部长布赞于8月16日被世卫组织任命为该机构负责人。

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据法新社说，法国总统马克龙和世界卫生组织总干事谭德塞希望该培训中心能为防治新冠疫情提供服务。新的里昂卫生机构配备了人工智能和虚拟现实等尖端教育技术以及世界一流的卫生应急模拟中心，旨在为全球数百万卫生工作者提供培训。

世界培训中心计划于2019年启动，并在春季开始其在线课程，旨在成为 公共卫生的参考培训结构，马克龙于5月在世卫说，法国对此计划的投资超过1.2亿欧元。该培训机构也获得地方政府提供部分资金，将于2023年在里昂的Gerland生物技术研究中心开放，该中心是国际癌症研究机构和赛诺菲等制药集团的所在地。

新机构将成为世卫组织的一个组成部分，并将由前法国卫生部长阿涅斯-布赞负责执行，布赞于8月16日被世卫组织负责人任命为该职位。

距离可持续发展目标的最后期限还有不到十年的时间，很少有国家能够如期实现所有与健康有关的目标。在西非埃博拉病毒大爆发期间（2013年底至2016年），卫生工作者也被证明是真正的前线士兵，在与这种可怕的杀手病毒的斗争中付出了沉重的代价。

与此同时，尽管全球卫生工作者队伍大幅增加，但据世卫组织称，到2030年仍将有1800万卫生工作者的缺口，而低收入国家将面临医护人员枯竭的最大挑战。

对联合国机构来说，主要问题是，虽然医学知识库每隔几个月就会翻新，但全世界所有卫生工作者仍然需要十年以上的时间来应用最新的做法和规范性指导。据该报道，因此，需要增加和加快对卫生工作者的专业培训。

该培训机构全面投入使用后，将成为世卫组织针对中级专业人员的培训项目的中心，包括世卫组织工作人员和外部学生。它也将成为卫生应急准备和反应方面的培训和模拟的主要设施。

报道称，该培训机构已经提供在线课程，包括一个使用增强现实技术的应用程序，以帮助卫生工作者应对他们中的许多人在新冠肺炎病毒大流行期间每天面临的一个主要挑战：在照顾病人时如何不被病毒感染。

新的消息说，谭德塞竞选连任世卫组织总干事一职，而法国前卫生部长布赞日前被法国司法调查受控应对新冠病毒疫情渎职涉嫌危及他人的生命，有被起诉的危险。