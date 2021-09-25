CNN：潜艇事件引发外交危机法国勃然大怒拜登措手不及

法国先是被排除在美英澳三方安全联盟AUKUS之外，后丢掉了与澳大利亚签署的巨额潜艇合约，引发勃然大怒。美国有线电视新闻网（CNN）分析，这场外交危机让华府官员措手不及，美国总统拜登也不例外。

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CNN指出，拜登与法国总统马克龙6月曾在七大工业国集团（G7）领袖峰会场边见面，但拜登只字未提将协助澳大利亚发展核动力潜艇一事，尽管他知道这项合作可能会让法国失去400亿美元潜艇合约。

马克宏9月初大动作召回法国驻美大使，法美外交裂痕加剧。拜登相信直接对话可以平息事态，22日主动与马克龙对谈。在30分钟的通话中，拜登不得不对潜艇争议向马克宏认错。

CNN表示：拜登政府过去几周陷入一连串外交政策风暴，美国外交人士认为，这些危机是完全可以避免的；外交失态让华府人士感到沮丧而茫然。

其他国家的官员对拜登政府激怒老盟友法国感到震惊和困惑，他们认为事情本可以处理得更圆满。

法国外交部长勒德里昂说：“这种粗暴、片面和不可预测的决定，让我想起特朗普先生过往的许多作为。”

多名欧洲外交官告诉CNN，尽管拜登政府在上台后的一段时间受到国际伙伴热烈欢迎，但原本他们认为拜登政府整体而言优于特朗普政府的想法，现在产生了质疑。