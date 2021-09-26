马里指控法国反恐撤军是一种抛弃

马里过渡政府总理乔古尔-迈加Choguel Maïga周六在联合国大会上毫不吝啬地指责法国决定撤出Barkhane反恐行动计划部队，是对马里的抛弃。他也不欣赏没有被马里的合作伙伴，即法国和联合国预先通报。

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据本台在纽约记者报道称，在国际社会面前，乔古尔-迈加抱怨法国Barkhane反恐行动计划部队从马里撤出的方式。这是法国的一个单边决定，过渡政府对此表示遗憾。

这位过渡总理说，尽管有外国军队在当地，但马里的安全局势没有丝毫改善，居民继续遭受恐怖圣战分子的威胁。因此，马里已将安全作为其第一要务，在被Barkhane反恐行动计划的军队抛弃后更是如此。

据马里总理说："Barkhane反恐行动计划的结束所造成的新形势，给马里带来了既成事实，并使马里面临一种悬而未决的遗弃，这促使我们探索以自主方式与其他伙伴更好地确保安全的方法和手段，以填补马里北部某些Barkhane反恐行动计划站点的关闭将不可避免地造成的空白。

据该报道说，乔古尔-迈加没有证实他与俄罗斯雇佣兵是否有联系。这一消息本周在纽约联合国被私下议论评说，但在乔古尔-迈加走上讲台前几分钟，是俄罗斯外交部长谢尔盖-拉夫罗夫证实了这一点，同时否认了莫斯科在当地的任何参与。

马里政府首脑还要求延长联合国Minusma的任务期限，并敦促应当使联合国部队更具战斗性。

据称，马里现政府排列第三的优先事项是组织透明、可信和包容的大选，以标志着马里宪法秩序的恢复。