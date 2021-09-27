巴黎与郊区间筑起了一堵墙，阻挡吸毒者大军

巴黎和塞纳-圣但尼之间修建起的一道墙，向人们展现出法国首都毒品吸食与贩运的严重程度。吸毒群体数十年来在巴黎北郊根深蒂固，已遭到警局多次疏散，然而警方承认疏散只能解一时之困，而着眼长期，多位政治人物提到的方案包括建立集中安置中心，助其摆脱毒品等。

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这种毒品被称为“穷人的毒品”，名叫“快克”，又称“霹雳可卡因”。它是一种廉价的可卡因衍生物，这种白色粉末可以用小苏打或氨水稀释，效果比可卡因更强大，但也更短暂。因为这种属性，吸食者们更加成倍地去寻求，购买，使用。“快克”毒品在贩售的时候，形状多为卵石或煎饼的形状，可通过吸管吸入，或者通过皮肤注入。目前一颗“快客”毒品鹅卵石的售价约为15欧元。除了上瘾的高风险外，它还会导致人体呼吸系统、心脏和精神方面出现并发症。

法国药物和药物成瘾观察站在一项联合研究调查当中总结称，“快克”毒品的消费群体主要是各个年龄段的男性，他们通常处于极度不稳定和被社会孤立的状态，超过三分之二的吸食者无家可归，或被安置在社会救助机构。

根据法国药物和药物成瘾观察站的数据，2019年，巴黎所在的法兰西岛大区共有1万3千多名“快克”毒品吸食者，而上周五政府部门派出警力，从北郊疏散的，仅50人。警方指出，“快克”毒品不仅对警方来说是一个头痛的问题，也是一种“卫生，社会性的问题”。目前，只有在对他人或公共秩序构成风险的情况下，才可以由警察局长或医生决定对吸毒者进行临时强制拘留。对此，法新社指出，许多专家质疑将这一群体疏散，长期来看可能不是一个有效的办法。

上世纪八十年代以来，法兰西岛大区的“快克”毒品消费出现明显化趋势，吸毒者和毒贩在巴黎东北部靠近Porte de la Chapelle附近的“快克山”定居。2019 年11月的疏散工作之后，“快克毒品中心区域”转移到了巴黎东北部的斯大林格勒广场到维莱特之间。民愤之下，警署堵死了一处联通巴黎和该处郊区的通道，希望阻止吸毒者们进入。不过，吸毒者们照样可以绕路，而且居民们进入巴黎，现在也不得不绕远路了。这引发了该地市政府的不满，该市市长科恩和和附近欧贝维利耶副市长田玲谴责巴黎警署将吸毒者们疏散到此地，担心此地将出现一系列麻烦。