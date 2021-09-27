法国：不，我们没有抛弃马里，且俄罗斯雇佣军，“有他无我”

9月27日星期一，法国驳斥了马里总理有关法国“抛弃”马里的指控。

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法国外交部发言人勒让尔勒称：“法国在萨赫勒地区的军事体制转型既不是背离马里，也不是单方面的决定，与之相反的说法是错误的”。勒让尔勒在新闻发布会上表示，自2020年1月波城峰会以来，法国一直就萨赫勒地区的军事转型与马里等国政府进行对话。

法国在今年6月承诺重组其在萨赫勒地区的军事系统，特别是离开马里最北端的基达尔、廷巴克图和泰萨利特这三个基地，并在2023年之前将该地区的军队人数从当前的5000人减少到2500到3000人。

勒让尔勒补充说：“应马里和其他G5萨赫勒国家的要求，法国仍然致力于打击恐怖主义，这仍然是绝对优先的事项”，“有时会付出鲜血的代价”，并回忆起日前第52名法国士兵在马里的战斗中丧生。

同一天，“新月沙丘”行动指挥官也驳斥了马里总理对法国的指责，并称，相反，从马里最北端的三个阵地撤出，是经过仔细考虑的：“这绝不是放弃马里，反而法国成功全服了欧盟，开展欧洲统一的反恐特种部队行动‘利刃’（Takuba）”。

上周六，马里总理迈加指责法国“抛弃马里”，重组其在萨赫勒的军事存在，试图以此来证明巴马科方面与俄罗斯准军事组织，私人军事服务公司瓦格纳（外界有意见认为该组织实属于俄罗斯国防部下属的一个隐身组织）展开合作讨论的合理性。迈加还谴责法国在萨赫勒地区的军事部署调整缺乏在联合国框架下与马里方面的协商，属于“单方面”行动。

对于马里转向俄罗斯私人军事服务公司瓦格纳，法国警告巴马科，瓦格纳若在马里进行军事介入，那么将和法国与其他国际与国际组织的军事存在不相兼容。法国外交部称，"私人军事公司瓦格纳的雇佣军在其他国家的干预，已经导致人权遭到严重侵犯、干扰国家运作、掠夺自然资源和人口，使得安全局势恶化，中非共和国就是一个很典型的例子”。