马克龙今天遭人扔鸡蛋抗议

法国总统马克龙今天在里昂参观一个餐饮业沙龙展时，遭到一名男子扔鸡蛋抗议。该名男子随即被警方带走。没有消息表明该名男子是否表达了对马克龙有什么不满。马克龙说，他事后或许会去探望这位朝他扔鸡蛋的人。

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据法新社今天报道称，法国总统马克龙今天在里昂市中心的国际餐饮业展览会的过道上，遭到一名男子鸡蛋袭击。一名男子向马克龙扔了一个鸡蛋，但鸡蛋从马克龙的肩膀上弹开，没有碎裂。

扔鸡蛋的人是一名穿着消闲短裤的男子，他当即被逮捕。

据马克龙说，"如果他有话要对我说，就让他来吧。"马克龙的反应是，要求与扔鸡蛋的人见面。马克龙说，"我之后会去看他。"

据该报道，马克龙的支持率正在下降，只有38%的法国人说他们对总统的行动感到满意，而59%的受访者说他们对马克龙不满意。

但这一比例高于他的前两位前任奥朗德（22%）和尼古拉-萨科齐（36%）在各自任期的同一时期的比例。

扔鸡蛋事件发生在他参观周一在里昂开幕的国际餐饮、酒店和食品贸易展览会（SIRHA）的展台时。 在展会的过道上，专业人士热烈地感谢总统在与新冠疫情大流行病有关的危机期间给予的国家援助，以及他在上午宣布未来对用银行卡支付的小费免税。

据一位餐馆老板说，"感谢你的危机管理。"一位餐馆老板说。另一位说，"谢谢你，我们已经能够坚持一年了，" 第三个人补充说："你为餐馆老板所做的一切，值得称赞。” 支持者还为2022年的总统选举给予他鼓励。不过马克龙还没有透露自己的竞选意图。在展厅里可以听到 "请再来五年 "或 "2022年我们就靠你了"此类的鼓励与赞誉的话语。

马克龙多次被抗议者袭击。今年6月8日，马克龙在前往法国南部的行程中被一名男子打脸，引发了政界一大波抗议活动。 攻击马克龙的人被判处四个月的监禁，已于9月21日被释放。

再早，2017年3月，当他还是总统候选人时，马克龙就成为巴黎农业沙龙上扔鸡蛋事件的目标。他息事宁人地将这一事件描述为针对政界人物传统性做法。