巴黎Quai Branly博物馆首展东方武术

亚洲武术在巴黎的Quai Branly河岸国家博物馆今天起展出，主题是 "终极搏斗"，要展现精湛的武术，也要推介集智慧宁静的心境与身体灵巧的身心合一的艺术。

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据法新社说，从少林寺僧侣到影星李小龙，亚洲武术在巴黎的Quai Branly博物馆今起展出。据展览赞助人、法国柔道运动员Clarisse Agbégnénou称，这些武术推崇完美，是身心微妙的融会舞蹈。

Clarisse Agbégnénou是东京奥运会柔道双料金牌得主，她说，"武术是一门艺术，它指明了方向，我所从事的就是一门艺术，这就是展览要以一种非常美丽的方式传达的内容，" Clarisse Agbégnénou说，她很荣幸看到自己的奥运柔道比赛服与中国以及日本武士的古老服装一起展出。

在前总统希拉克的推动下，Branly河岸国家博物馆于2006年落成。本次武术展览从印度的印度教和佛教艺术中的神与魔的搏斗神话开始，并展示了香港电影在20世纪70年代流行的中国武术主题，将重点放在剑术、柔道和空手道上，这些武术被认为甚至影响了日本的认知。展览还有舞蹈，书法，太极拳和气功内容。

展览中也有雕像、武士盔甲、剑、匕首、棍棒、解剖学针灸图，同时屏幕放映武打影片片段。

在一个纪念李小龙的专题展览间，面对大影星，也是导演，并且是空手道（李小龙自己的武术）的发明者，东京奥运会柔道双料金牌得主Clarisse Agbégnénou停了下来，拿出她的手机拍照，李小龙在短短几年内就成为世界偶像和反殖民斗争的英雄。

有两个系列的平行屏幕，像镜子做成的扇子，播放着李小龙的 "死亡游戏 "或 "龙之怒"武打动作。展览放大了这个传奇功夫，回响着李小龙的猫叫声，看李小龙穿着他著名的黄色带黑条纹的衣服，完美地挥舞着双节棍也叫双叉棍。

Clarisse Agbégnénou说，"我们都想成为李小龙，" 这位女运动员笑着承认喜欢看“叶问”（1893-1972年，李小龙的师父，在王家卫的《一代宗师》中的主人公）。这位奥运会冠军Clarisse Agbégnénou说，"练武，你可以感受到艰辛、学习和失败，但使你升华，探寻你的身体和精神如何结合起来。"

该展览以日本武士的消亡和他们在日本现代卡通和漫画超级英雄的想象世界中的传奇斗争的延续复活而结束。还有几十个小雕像在一个奇怪的泰国巨型机器人 "黑火 "的注视下展出，这个机器人是为展览特别制作的。

法新社说，柔道于1964年进入奥运会，但也成为适合学校学习教程内容，Clarisse Agbégnénou希望所有学校的学生都能来参观这个展览，以鼓励兴趣，更让孩子们眼中有星光。