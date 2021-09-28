核潜艇外交危机：法国称拿到保证之前不会与澳大利亚再联系

9月28日星期二，法国总统府爱丽舍宫表示，法国正在等待与澳大利亚进行“实质性对话”的保证，否则不会重启与堪培拉方面已切断的最高级别外交关系。

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美国、澳大利亚和英国宣布在印太地区建立AUKUS联盟并激怒法国，为此法国总统马克龙上周与美国总统拜登，英国首相约翰逊进行了对话，但单单没有与澳大利亚总理交谈。法国总统府一位顾问解释说，“现在问题不是马克龙总统是否有时间与莫里森总理对话，因为马克龙总统一直都有空，现在问题是要非常严肃地准备这场对话，以确保能谈出实质性的内容”，“这场对话将在时机成熟时进行”。

澳大利亚总理莫里森上周表示，他试图联系到马克龙，但并没有成功。莫里森还承认他必须保持耐心，才能与巴黎重新取得联系。爱丽舍宫方面表示，被召回巴黎的法国驻澳大利亚大使将“在一个仍有待确定的日期”返回堪培拉，而法国驻美国大使将在本周三重新返回华盛顿。

马克龙坚称：“尽管澳大利亚在这件事上表现得并不妥当，但它依然是法国在印太地区的重要伙伴国”。他在9月28日确认，AUKUS联盟没有“以任何方式改变法国的印太战略”。并强调，法国在印太地区的独立强大地位与任何合同都无关，因为法国有100万名同胞居住在印太地区，还有8000多名士兵部署在那里”。