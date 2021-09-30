第11届中国纪录片电影节巴黎开幕

电影协会组织Ecrans des mondes每年一度的中国纪录片电影节Ecrans de Chine “中国银幕‘，本周末在巴黎启动。10月1日至3日之间，7部纪录片将在巴黎14区的Entrepot 电影院与公众见面，在纷纷扰扰的国际环境下，从不同角度，展示中国土地上的日常现实。

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”中国银幕“电影节由非盈利协会组织Ecrans des Mondes 组织，去年在新冠疫情中走过了第10个年头。如今观众重新走回电影院之际，这第11届中国纪录片电影节以7部不同主题的影片，将因疫情下的旅行限令而被隔绝了中国现实生活，呈现给法国的公众。

这7部影片可以说是一次多视角的现实体验。9月29日晚间的开幕仪式播放了中国导演周浩的作品。展示的是中国西南少数民族彝族的一个分支他留人，远离城市化快速发展大潮的传统生活与地方文化。10月1日晚间，影片Foret Ecarlate将带领观众，走近位于青藏高原的的亚青邬禅林。这里被看作是世界最大的尼姑聚居地之一。音译名为黄妤晴的导演则通过一对哈萨克青年的婚礼，试图展示中国语境下哈萨克传统文化面对的选择。影片正在消失的村庄，镜头对准山西山区一个有着300年历史，但如今只有15名居民的村庄，与中国经济繁荣景象相距甚远的现实生活。François Yang 的影片跟踪一个早年托付给一个瑞士家庭的女子的寻根之旅，展示梦想中的家乡与现实的差距。影片“南方风”中被突如其来的新冠疫情阻断在旅游途中的那对退休夫妇的经历，让人想起一年半前无数人曾经有过的迷茫与恐惧。电影节也将播放Alain Lewkowicz的影片，记录台湾在中国日益咄咄逼人的阴影下的民主建设。

根据电影节的介绍，参加电影节的影片均是独立制片人的作品。既不是官方宣传，也不是地下电影，更不是以欧洲为中心的视角。广州国际纪录片节、巴黎利氏学社、意大利以及德国的孔子学院、法国国立视听研究院等都是合作伙伴。

法国著名汉学家玛丽-侯芷明是本届电影节的Marraine。 她在电影节致辞中写道，自新冠疫情以来，中国关上国门，很少有人从外国获准前往。她相信，那些一年多来为无法去中国旅行而失望的人可以借这次电影节，坐在Entrepot 电影院的舒适座椅上，遍览中国各地。

中国银幕创立以来，如今已经发展到其他欧洲国家。在巴黎之外，德国慕尼黑、意大利城市罗马、米兰和那不勒斯、希腊城市米蒂利尼等地都将举行展映活动。

您可以在Ecrans de Chine 网站上找到这三天的放映安排。