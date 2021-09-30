萨科齐竞选资金案罪成 被判1年监禁在家服刑 其本人提出上诉

巴黎轻罪法院9月30日就法国前总统萨科齐非法使用2012年总统竞选资金案，判处其一年监禁，将在佩戴电子监控环下在家服刑。萨科齐就此成为了法兰西第五共和国以来首位被判刑入狱的前总统。宣判时并未出庭的萨科齐随后通过其律师表示，将对这一结果提出上诉。

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此前，萨科齐团队被控在2012年法国大选期间，违规使用选举资金，并通过公关机构做假账来掩盖超支。法国选举法对总统竞选人参加第二轮总统大选设有约2250万欧元的竞选资金上限规定。然而，巴黎检察官办公室公布的调查结果显示，法国“比格马利翁”（Bygmalion）公关公司可能通过做假账的方式隐藏部分竞选资金，使得萨科齐2012年的实际竞选花费超标一倍多。在这起案件中，萨科齐没有被指控犯有作为欺诈核心的参与造假发票制度，而是被指控超过了选举费用的法定限制。

在审判过程中，相关14名被告中只有4人（3名前“比格马利翁”公关公司高管和曾任2012年萨科齐竞选活动副主任的杰罗姆·拉夫里勒（Jérôme Lavrilleux）部分承认他们在实施虚假发票制度中的责任），该制度旨在掩盖萨科齐在当年大选中作为总统候选人寻求竞选连任时的超额开支。在萨科齐败选两年后，这一丑闻被揭露，导致法国政界右派发生一系列丑闻。调查显示，由“比格马利翁”公关公司组织的44次萨科齐竞选集会的实际价格被大幅削减；80%的发票消失了，其余部分由萨科齐所属的人民运动联盟（UMP）以虚构的政党会议的名义支付。

今年3月1日，巴黎轻罪法院已裁定萨科齐“腐败”和“以权谋私”罪名成立，判处其3年有期徒刑，其中包括1年实刑。他对这一判决提出了上诉。萨科齐没有出席听取周四的最新判决。在5月至6月的五周审判期间，他只在审讯当天出席了一次。出庭时，萨科齐坚称，“我在政治上、行政上有责任，但没有刑事责任。”报导指，在宣布对萨科齐的判决时，整个法庭都发出了一阵杂音，该判决比检方要求的判决更严厉（一年监禁，包括六个月的缓刑）。

萨科齐的律师埃尔佐格（Thierry Herzog）在离开法庭时说，“萨科齐总统，我刚刚与他通了电话，他要求我上诉，我将立即这样做。”赫尔佐格说，“所作出的判决是可能发生的最高刑罚。萨科齐总统从未要求得到比别人更好的待遇，但也没有理由得到更差的待遇。”

案件主审法官维吉耶（Caroline Viguier）坚持认为，这位前国家元首“知道授权选举资金的法定上限”，“他故意不对发生的费用进行任何控制”，这些费用总额为4280万欧元，几乎是当时法定上限的两倍。除萨科齐外，其余13名共同被告因同谋罪被判处2至3年半监禁。萨科齐被判刑的消息传出后，右派政客中不少人向他表示支持，而其他的政治派别人物则大多赞扬司法独立性。