勒德里昂：奥库斯协议是一个新的军事联盟 脱离北约不在考虑之列

法国外交部长勒德里昂（Jean-Yves Le Drian）9月29日在参加由法国参议院外交、国防和军队事务委员会就澳英美三边安全协议，即奥库斯协议（AUKUS）和澳洲潜艇事件举行的系列听证会上发言表示，摆脱潜艇危机将需要强有力的行动，而不仅仅是言语。他认为，三边安全协议带来的战略转变对欧洲的影响很大。

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勒德里昂在当天的听证会上首先详细介绍了法澳“未来潜艇”合作计划。双方曾于2016年12月签署了政府间的协议，然后在2019年2月签署了战略伙伴关系协议。根据两国达成的协议，法国海军集团帮助澳洲建造常规动力潜艇的生产应该在2023年开始，第一艘潜艇原计划在2033年或2034年交付。勒德里昂指出，该计划包括与美国的军工企业合作，由洛克希德·马丁公司负责武器系统。

勒德里昂表示，不可否认的是，在执行协议时遇到了一些挑战。他说，这些挑战但都被系统地克服了。9月15日，也就是宣布达成奥库斯协议的日子，法国政府收到了来自堪培拉的确认，潜艇计划的第二阶段可以启动。然后，勒德里昂部长列举了过去几个月来巴黎与华盛顿和堪培拉就这一具体问题进行的多次磋商。他说，“在9月15日之前的任何时候，澳大利亚人都没有表示他们希望放弃发展‘攻击’级潜艇或终止我们的伙伴关系。”

勒德里昂说，巴黎认为奥库斯协议是“澳大利亚的背叛和对跨大西洋关系信任的破坏”。他说，“事关我们的联盟和伙伴关系的意义”。他表示，“这种违反信任的行为要求对我们与澳大利亚的合作进行审查和反思”。

勒德里昂说，澳洲在美英的帮助下将获得核动力潜艇也是一个“向未知领域的飞跃”，因为堪培拉已经作出了“选择使用一种它不掌握也不会在未来掌握的技术”。关于美国，拜登总统已经做出了初步承诺。但勒德里昂说强调，“危机是严重的，并不因为恢复了对话而结束。走出危机将需要强有力的行动而不是言辞”。

勒德里昂告诉参议员们，“至于英国人，如果他们希望我们向前迈进并重新获得某种形式的信任，那么球现在就在他们的脚下。这就是总统向英国首相非常坚定地表示的内容。但在做任何事情之前，我们将不得不审查我们的关系”。

与会的参议员们试图找出在澳大利亚突然取消订购潜艇事件中存在的情报过失，勒德里昂称，“（法国）海军集团根本就没有发现有什么事情要发生。我们也没有。毫无一人（认识到将出现问题）”。

在谈到澳英美新达成的三边安全协议时，勒德里昂提到了时长“几个月的欺骗和假装”。他补充说，“如果（澳洲）有寻找新的交易，那是在一个极小的委员会中制定的。......为了更进一步，法国情报部门将不得不使用我们不使用的方法......”。

该委员会还就这一逆转的战略后果询问了勒德里昂。他在回答中表达了对这一新的三方协议的担忧，并称，“奥库斯（协议）实际上是一个新的军事联盟的名称，也是在一个将对抗系统化的逻辑上的调整。”勒德里昂说，他认为，澳大利亚的选择相当于向美国丧失了主权，这只能加剧与中国在印太地区的紧张关系。

勒德里昂强调，法国无意在潜艇事件后从参与印太地区事务中退缩。他说，“在印太地区，我们必须继续并加快实施我们的战略，这将是法国在2022年担任欧盟轮值主席国时的主要焦点之一”。他指出，“我们不能对一个在2030年世界60%的GDP将受到威胁的地区置之不理”。他还提到了法国的其他伙伴关系，特别是与印度和新加坡的伙伴关系。”

勒德里昂表示，法国承担与中国的竞争，但寻求与“印太地区的所有参与者建立一个与中国模式的替代模式”。勒德里昂特别提到了他最近与印度、印度尼西亚和日本外长的会晤。他说，巴黎将继续在整个印太地区“促进多边主义”，以“在所有领域：海上安全、基础建设连通性、环境保护、贸易、航行自由--表明另一种方式是可能的”。作证期间，他还坚持强调加强欧洲防务的重要性，以便使欧洲能够维护其利益。

勒德里昂说，“这场外交危机必须是对欧洲主权的一种鞭策。迫切需要加强我们几年来一步步建立起来的防卫欧洲；我们的安全和主权正处于危险之中”。不过，他在表态中排除了法国离开北约联盟的可能性。他说，“脱离北约不在考虑之列”。

勒德里昂说，相反，法国坚定地致力于“审查北约的战略概念”。他表示，这场危机并没有使美国对《北约公约》第五条和“北约的核心业务，即集体防御”的承诺受到质疑。勒德里昂提出，法国必须追求“从根本上重新定义北约的使命”，而这一使命是指马克龙总统在2019年11月关于北约 “脑死亡”和需要重新定义其战略问题的言论。