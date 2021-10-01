欧洲维吾尔族汇聚巴黎举行大游行呼吁北京停止镇压

在中国国庆节期间，来自欧洲各地的维吾尔族人10月2日汇聚巴黎举行大规模的示威游行活动，呼吁中国当局立即关闭再教育营，停止对新疆维吾尔族人的镇压活动，最近几年来，欧洲的维吾尔族人每年在中国国庆期间在布鲁塞尔等地举行示威，此番为何将示威地点选择在巴黎？

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组织这次巴黎大游行活动的欧洲维吾尔学院主席迪丽努尔女士周四在记者会上这样解释说：“今年，欧洲维吾尔学院召集在欧洲各地的维吾尔族人共同汇聚巴黎，而不是各自分散地举办活动，之所以选择巴黎，是因为，在欧洲已经有多个国家的议会通过有关维吾尔族被种族屠杀的议案，例如，比利时，英国，荷兰，还包括没有一个维吾尔族人的立陶碗，因此我们期待法国国民议会能够尽快审议有关维吾尔种族屠杀的议案，期待法国能够采取具体行动来阻止对维吾尔的种族屠杀行为。“

据介绍，今天的示威游行活动罕见地汇聚了来自各个领域的非政府组织，除了总部位于德国的世界维吾尔大会，法国以及欧洲各地的维吾尔协会之外，还包括法国的多家维权组织，反种族歧视组织以及一些女权组织，以及另类全球化组织ATTAC，法国的青年气候活动组织，等等，当然，牵头举办游行还包括海外捍卫西藏，蒙古运动的组织以及一些捍卫香港以及台湾的组织。

此外，积极参与捍卫维吾尔族权利的多位法国以及比利时的欧洲议会的议员将参与今天的示威活动并且发表演讲，他们中包括法国的欧洲议员拉斐尔.格律克兹曼(Raphael Glucksmann)，比利时欧洲议员塞缪尔.科格拉蒂（Samuel Cogolati）等等。

示威游行下午14点在巴士底广场启动，游行的路线是从巴士底广场至共和广场，演讲活动将在共和广场举行。

法国国民议会团结维吾尔人团体今年六月向国民议会递交的一份有关维吾尔族人遭到种族屠杀的议案，呼吁议会将中国针对对待新疆维吾尔族人的镇压措施定性为是种族屠杀。牵头起草此一议案的法国国民议会议员，上塞纳省自由与国土党成员，法国国民议会外交委员会的成员，Frédéric Dumas女士。该议案的五十多位签名者绝大多数为左翼政党议员，支持议案的执政党议员寥寥无几。

古力巴哈尔：让维吾尔族人象人一样的生活

一年前推出介绍她在新疆再教育营被关押的经历《中国“古拉格”的幸存者》一书的维族妇女古力巴哈尔·买哈木提江用中文接受了法广的采访，她针对中国使馆谴责她书中的内容“一派胡言”回应说，书中描写的都是她的亲身经历，就中国官方谴责她有生活作风问题，她说，假如我答应和他们合作，那我就什么问题都没有了。最后，她呼吁中国当局关闭新疆的再教育营，释放被关押的无辜的维吾尔人，让他们能够象人一样的生活。她说，她根本不相信新疆有什么恐怖分子：“他们说我也是恐怖分子，您觉得我象个恐怖分子吗？”

，，该书引发法国媒体的高度关注，几乎所有的主流媒体都对此进行了大量的报道