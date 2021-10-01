法国驻美大使返回华盛顿后与沙利文在白宫会谈

经美法两国总统9月22日进行通话，就澳英美三边安全协议（AUKUS）和澳洲潜艇事件带来的争议进行协商后，法国驻美国大使埃蒂安（Philippe Etienne）已返回华盛顿续职。美国白宫30日通过声明表示，美国国家安全顾问沙利文（Jake Sullivan）当天与埃蒂安进行了会谈，双方跟进两国元首通话内容等系列问题进行交流。

广告 继续浏览后续

此前，埃蒂安通过推特表示，“在我们两国总统的对话之后，我带着明确的任务回到美国，对话确定了这次重新接触的条件和优先事项，目的是重建我们关系中的信任；这将涉及大量的工作。”美国国家安全委员会发言人艾米丽·霍恩（Emily Horne）在声明中介绍称，“这次会晤符合拜登总统和马克龙总统在9月22日电话中的共同承诺，即开始就一系列战略问题进行深入磋商，以便为确保信任创造条件，并为实现共同目标提出具体措施。”

霍恩说，“沙利文先生欢迎埃蒂安大使计划在拜登总统和马克龙总统10月底在欧洲会晤之前，与美国政府各部门官员接触，继续推进我们的共同议程。”埃蒂安会后在推特上转发了白宫的声明，并上传了与沙利文在白宫的合影。他写道，“与国家安全顾问沙利文举行了重要的会议，我们将就执行我们总统的联合声明，制定一个共同的战略议程，包括支持法国-欧盟在印度-太平洋地区的参与，加强欧盟的防卫和美国-欧盟合作打击恐怖主义。”