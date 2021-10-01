逃亡35年后，曾是宪兵和警察的法国系列杀人犯自杀身亡

警方从他身上采集的DNA样本与犯罪现场采集到的基因资料相符合。

法国一系列杀人犯在逃亡35年后，在快要落网的前夕，自杀身亡。这名已经退休的系列杀人犯曾经是法国宪兵和警察。

广告 继续浏览后续

法国刑警找了30多年的系列杀人凶手终于找到了，周三，在法国南部被发现死亡的一名曾经是前宪兵和警察的男子，被认定为是警方自1980年代以来一直通缉的强奸犯和连环杀手。

巴黎检察官办公室周四晚上说，这名周三被发现死亡的前宪兵和警察，他的DNA与在几个犯罪现场发现的DNA图谱相匹配。

巴黎检方还表示，这名绰号叫“麻窝脸”的男性嫌犯，自1980年代起因涉嫌杀害和性侵数名少女而遭到通缉，这些案件包括性侵未成年人、谋杀、谋杀未遂、持械抢劫和绑架未成年人，但他从未被逮捕。

办案人员经过多年追查，逐渐认为凶手犯案时可能是法国国家宪兵队（Gendarmerie）成员，并开始拼凑他的DNA资料。几个月前，一名预审法官开始讯问一些前宪兵队员。法官9月24日寄出传票给维霍夫要他前来应讯，但3天后他的妻子通报他失踪。

警方随后在地中海沿岸渔村格霍杜华（Grau-du-Roi）的一个租赁的公寓发现了他的尸体。警方从他身上采集的DNA样本与犯罪现场採集到的基因资料相符合。

法新社报道，“麻窝脸”的真名叫弗朗索瓦·维霍夫（Francois Verove），今年59岁，在他自杀的公寓里，他留了一份遗书说，他知道警方快要找到他了，还说自己在1997年以后就没有再犯过案。但他的遗书并没有提到他所杀死的人的姓命，以及具体的细节。