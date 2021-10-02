巴黎市长：巴黎与受迫害的维吾尔族人站在一起

10月2日，来自欧洲各地的维吾尔族人汇聚巴黎举行大规模的示威游行活动，呼吁中国当局立即关闭再教育营，停止对新疆维吾尔族人的镇压活动。巴黎市长安娜·伊达尔戈（Anne Hidalgo）当日在推特上宣布，一家帮助机构“维吾尔族人之家”即将在巴黎运营，市政厅将在11月12日以维吾尔族的颜色进行照明”。

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欧洲维吾尔学院星期六在巴黎巴士底狱广场组织了一次大型示威活动，“反对对维吾尔族人的种族灭绝”。劳工权利组织还在巴黎两家的Zara商店前举行行动，谴责对维吾尔族人强迫劳动产品的剥削。

伊达尔戈表示，“当许多人在本周六为支持维吾尔族人而游行时，巴黎与这个受迫害的民族站在一起。一家维吾尔族人之家即将在巴黎运营，市政厅将在11月12日以维吾尔族的颜色进行照明。#FreeUyghurs”

欧洲议会议员格鲁克斯曼（Raphaël Glucksmann）在巴士底狱广场示威活动期间，呼吁法国总统马克龙与他的欧洲伙伴一起“捍卫维吾尔族人”。他敦促欧盟在其境内禁止“奴役维吾尔族人所产生的产品”，并制裁那些相关责任人。

伊达尔戈说，“感谢格鲁克斯曼因为他对维吾尔族人的承诺坚定不移。让我们一起继续这场斗争。”9月12日，伊达尔戈宣布以社会党人身份参选2022年总统大选，寻求成为法国首位女总统。