欧洲议员与维吾尔人呼吁法国采取行动

大约两千多名来自欧洲各地的维吾尔族人以及法国人权组织以及普通公民参与了周六下午再巴黎市中心举行的示威游行，游行队伍呼喊着：“法国在哪里？“”维吾尔族人在哭泣，而全世界都把眼光转向别处“，“关闭再教育营 释放维吾尔族人“等口号。此次游行的目的是呼吁法国政府以及议会效仿其他西方国家承认中国政府对维吾尔族人的残酷镇压行为属于种族屠杀，并且因此采取必要的应对措施。

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比利时欧洲议员Samuel Cogolati特意从布鲁塞尔赶到巴黎声援，他向法广表示："我特意从布鲁塞尔赶到巴黎来声援我们的维吾尔朋友，因为我坚信欧盟只有在团结一致捍卫我们的基本价值时才是美好的。我们不能眼看着超过一百万的无辜的维吾尔族人被关押在再教育营而袖手旁观，我们必须站出来要求释放这些维族人，遏止针对维吾尔的种族屠杀。我今天要告诉法国人的是这是完全有可能的。我们在比利时经过历时多个月的示威以及抗议活动，一开始的时候许多人都认为我们完全没有成功的可能，但是，几个月之后，比利时议会终于以压倒性多数通过了维吾尔族人遭受种族屠杀的议案。中国，同比利时，法国一样，是最早签署联合国有关预防惩治种族灭绝罪公约的国家，这就是为什么作为比利时议员，欧洲议员我们有责任站出来捍卫这些人类最基本的普世价值，无论哪个国家，我们都必须站出来，因为他们是我们的朋友，是我们的兄弟姐妹，如果我们今天无所当作的话，那么，就等于是默认，允许这些罪刑继续发生。这就是为什么我们今天必须站出来，无论这些事件是发生在什么国家,都涉及到我们所有的人，这就是为什么比利时以及法国都必须行动起来。“

游行队伍中有许多不属于任何组织的普通的年轻人，其中有一位不愿意透露姓名的年轻人向法广表示：“维吾尔族人的遭遇实在太恐怖了，欧洲曾经遭受犹太人种族屠杀，曾经发誓不能再让类似的事件再度发生，然而，今天同样的事件正在发生，而欧洲却只是坐儿观望。我之所以要站出来也是因为在法国有许多政界人物，比如说前总理拉法兰，将中国说成是天堂，却从不提到中国政府的镇压行为。法国数百万的年轻人签署了呼吁为捍卫维族人采取行动的呼吁书，但是，马克龙政府却置之不理。我们捍卫维吾尔族人的同时也是为了改变法国目前的政治面貌。“

游行队伍最后汇聚在巴黎的共和广场，多位欧洲议员，法国议员，包括法国绿党总统候选人Yannick Jadot 以及巴黎市政府的代表，法国民间组织的代表在广场发表了演讲。

法国绿党总统候选人同时也是欧洲议员的Yannick Jadot向法广表示：“我们期待中国政府能够尊重中国公民的基本权利，使生活在中国的每一个都能够享受作为一个公民的最基本的人权。今天中国的少数民族以及中国国内的民主人士所遭受的镇压是令人难以接受的。作为欧洲议员，我们站出来的目的是要让欧洲的法制社会，尊重少数社群等基本价值也能够在中国受到尊重。中国政府以及中国驻法使馆否认新疆维族人遭到迫害，谴责西方媒体造谣诬蔑，那就请他们敞开大门，允许西方媒体欧洲议会的成员自由独立地前往新疆考察。“