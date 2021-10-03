法国政商体届风云人物伯纳德•塔皮于巴黎病逝 享年78岁

法国著名商人、政治家和公众人物，阿迪达斯公司和法甲奥林匹克马赛足球俱乐部前老板伯纳德•塔皮（Bernard Tapie），10月3日早8点40分因病在巴黎7区的家中去世，享年78岁。

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伯纳德•塔皮于1943年1月26日出生在巴黎20区。他的父亲是一名工人，母亲是一名看护。在获得电子技工的文凭后，他开始以本名伯纳德•塔皮尝试成为一名歌手，但没有成功。随后，他尝试成为三级方程式赛车驾驶员，但在一次事故后放弃了车手的职业，这次事故曾使他昏迷了好几天。

1967年，伯纳德•塔皮进军商界成为了一名企业家，销售电视机。十年后，他领导的企业开始专门收购破产公司，如1980年对法国武器和自行车制造厂品牌的收购。1983年，伯纳德•塔皮进入投资体育事业，以名下的环保食品连锁店“La Vie Claire”冠名，组建了一支职业自行车队，该队车手并赢得了上世纪80年代中期两届环法自行车赛的冠军。

1986年，伯纳德•塔皮转向足球并以1法郎的象征性价格接管了奥林匹克马赛足球俱乐部，该队迅速成为法甲联赛的领头羊。1989年至1992年，奥林匹克马赛队连续赢得四次法甲冠军，曾两次闯入欧冠决赛，并赢得了一座法国杯和一座欧冠奖杯 。这仍然是迄今为止唯一一个由法国俱乐部赢得的欧冠奖杯 。

在他的领导下，奥林匹克马赛队启用了当时许多年轻的希望之星，这些球员后来许多都成为名震世界足坛的球星，包括曼联传奇埃里克·坎通纳、现任法国男足主教练迪迪埃·德尚、前法国队门将法比安·巴特斯等人。

伯纳德•塔皮还曾进入政界。他的第一个令人印象深刻的政治活动是1989年与极右翼政党领导人让-马里·勒庞的著名电视辩论。这次辩论也给时任法国总统密特朗留下了深刻的印象。密特朗于1992年4月要求他的总理皮埃尔·贝雷戈瓦将伯纳德•塔皮纳入政府。伯纳德•塔皮成为城市事务部长，此后他也曾在法国和欧洲议会担任议员。

伯纳德•塔皮也因1990年时通过向里昂信贷银行贷款对阿迪达斯公司的收购而面临旷日持久的法律诉讼。直至今日，这项此起彼伏的系列诉讼案仍尚未完结。2017年9月，伯纳德•塔皮宣布他患上了胃癌，在与癌症进行了长达四年的顽强斗争后他在周日因病去世，享年78岁。

今年4月，身患重病的伯纳德•塔皮在接受法国电视一台采访时被主持人问到，“当你不在人世的那一天，你希望人们怎么说你？”他当时则回答说，“我不在乎在我离开的那天人们会怎么说我，重要的是他们会怎么想，而我知道这个问题的答案。事情进展顺利时，我每天能收到一万封信，事情进展不顺利时，能收到两封信。”

伯纳德•塔皮的家人在《普罗旺斯报》援引的一份声明中说，“多米尼克•塔皮和她的孩子们非常悲痛地宣布，她的丈夫和他们的父亲伯纳德•塔皮于10月3日星期日上午8点40分因癌症去世”。声明说，“他表示希望被埋葬在马赛，他心爱的城市。”据悉，伯纳德•塔皮的葬礼将于本周在马赛主教座堂举行。

马赛市长、社会党人帕扬（Benoît Payan）此前曾宣布，“马赛会向他致以他值得的人民的致敬。”帕扬称赞伯纳德•塔皮是“一个阳光的、叛逆的、坚定的人，一个命中注定的马赛人，（他）在马赛找到了一种精神状态，一个他知道如何以自己的方式体现的城市，以至于与这座城市的所有最坏或最好的方面融为一体”。

帕扬说，伯纳德•塔皮的家人希望伯纳德•塔皮最后一次进入奥林匹克马赛队主场-韦洛德罗姆体育场，“一个燃烧的教堂”。该队支持者和马赛居民到时可以来球场向这位前马赛奥林匹克队主席表示敬意。至于葬礼，将在面向地中海的马赛主教座堂举行，马赛市长补充说，目前还无法明确仪式的日期。

法国总统马克龙夫妇周日表示，他们对伯纳德•塔皮的去世感到悲伤。爱丽舍宫通过声明说，伯纳德•塔皮，“他的雄心、精力和热情是几代法国人的灵感来源。对他的家人和朋友表示敬意的慰问。”

法国总理让-卡斯泰在受访时说，“伯纳德•塔皮是个斗士。他总是就反对极右翼（势力）和事业非常投入。他付出了一切。他与疾病作斗争，就像他一直以来的斗士形象一样”。