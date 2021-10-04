佩斯凯接棒担任国际空间站指挥

法国宇航员托马斯·佩斯凯Thomas Pesquet今天从现任指挥官日本宇航员星出明彦手中接过国际空间站的指挥棒。因此，他成为第53位拥有这一称号的宇航员，也是第4位欧洲人和第一位法国人担任国际空间站指挥。

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据本台报道称，法国宇航员托马斯·佩斯凯Thomas Pesquet10月4日星期一成为国际空间站指挥，这是法国人第一次任此职，佩斯凯的阿尔法任务在太空中还有一个月时间。佩斯凯从今年4月24日就升空在国际空间站工作。

升任国际空间站指挥，在日常工作中，这不会有太大的变化：这个角色主要任务包括作为国际空间站成员负责和地面上的飞行主管之间的中继联络。

据佩斯凯说，国际空间站里不会有大的仪式，只是交换几句话和敲响一个小钟，这是自2000年以来的传统，美国人威廉-谢泼德是第一个担任国际空间站指挥这一职务的人。

然而，对空间站的指挥不仅仅是象征性的，它确实有必要确保国际空间站七名成员的安全与至此普遍良好的理解沟通，以化解可能的冲突。但最重要的是在发生紧急情况时，指挥官必须在场，而且必须有效。在出现问题时，他是制定节奏的人，必须确保全体船员的安全。

幸运的是，在轨道上运行了21年后，国际空间站从未发生过严重的事故，在托马斯-佩斯凯剩余的一个月的空中任务中，这种情况应该不会发生。

该报道称，佩斯凯Thomas Pesquet将把他的国际空间站日札巨细都告诉RFI，他每个月都从国际空间站专门寄给本台宇航信息与听众分享。