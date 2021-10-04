法国共和党竞选总统指定候选人？今早新纷争

法国右翼共和党为明年总统大选谁代表该党出面竞选争吵不休。前不久法国地方选举，出人意料让传统的共和党与社会党获得选举翻身，也让共和党与社会党挺进总统选举重燃希望并成热门关注，这也加剧了共和党内部争吵。获意向民意支持较多的上法兰西大区主席贝特朗虽然为了避免党内初选翻车已经退出共和党，却更要共和党支持他成为自然的共和党总统竞选候选人，但巴黎大区主席佩克雷泽对他说不。共和党妥协，不敢敲定党内初选原则，而决定12月4日举行大会，让党员决定由谁出面竞选，贝特朗要求共和党提前做出抉择。

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据法新社今天报道称，渴望在总统选举中代表右派的佩克雷泽Valerie Pecresse今天周一表示，关于候选人选择的辩论已经结束，而她的竞争对手贝特朗则要求加快日程。

佩克雷泽说，党有党规，我从一开始就尊重党规。佩克雷泽在France inter节目中说：我们必须发挥集体决定。她补充说："加快日程并不比民主更让我害怕"，但 "关于选择候选人权利的方式的辩论已经结束"。

根据共和党已经决定，他们的候选人将在12月4日的大会上由党员大会指定。贝特朗威胁届时将会有冲突。贝特朗呼吁共和党都站在他一边。

贝特朗今天周一在法国新闻台France Info上说，由大会指定候选人是共和党的传统做法。而他才是 "最合适的人选"。他补充说：要等到12月4日才决定，太晚了！

但是，佩克雷泽在另外一个法国新闻电台国内台回击贝特朗说，他只需要告诉共和党当局尊重民主就行了。

据佩克雷泽说，法国总统选举从未如此开放可能性门槛，因为只要获得16、17、18%的选票就能进入第二轮。如果右派共和党按照她的竞选纲领，共和党就有可能胜选。

当被问及佩克雷泽与竞争对手贝特朗的区别时，佩克雷泽提到学校、生态和家庭："我没有听到右派涉及处理这些主题，"她说，她说独到的候选人。据佩克雷泽说："在改革问题上，我想更进一步，以便国家更有力地复苏"，例如在退休年龄上，"我们必须提高到65岁"。法新社说，而贝特朗则提出退休年龄是64岁更好。

共和党另外一名已经宣布竞选明年总统的候选人，前部长巴尔尼耶今天早上表态，反对提前指定党内候选人，表示尊重民主进程。