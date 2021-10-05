布林肯又来巴黎 重聚可能少了热烈？

美国国务卿布林肯(Antony Blinken)表示，在新的印度-太平洋安全协定引起争议之后，他将有机会在周二的巴黎会谈中讨论恢复法国对美国的信任。法新社说，布林肯精心安排巴黎与法国官员重聚日程，却有可能热烈氛围不再。马克龙与拜登计划本月底长谈，涉及多项议题，评论指，法美经历此番潜艇与AUKUS危机后，或能够推动进一步盟友合作关系，或也包括法国进一步跻进印太地缘政治大舞台。

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美国国务卿布林肯称他将有机会在巴黎讨论重建法国的信任。据路透社今天报道称，在美国、澳洲和英国之间的协定导致澳洲取消400亿美元的法国潜艇国防合同之后，布林肯正在巴黎寻求重建外交关系。

当被问及他将如何向法国人保证美国可以被信任时，布林肯在与法国外交部长勒德里昂会谈前说：“我们以后有机会再谈。”

法国政府表示，它被亲密盟友在背后捅了一刀，伤口需要时间来癒合。法国因这一事件短暂地召回了其驻美国大使。

据法新社说，马克龙周二在巴黎接待了美国国务卿安东尼-布林肯，在一个小心安排但并不热烈的气氛中，但不乏为法国总统马克龙和拜登将在10月底宣布的 "具体决定 "做准备，以便在一场前所未有的危机后达成和解。

爱丽舍宫说，在9月中旬爆发的潜艇危机之后，最初不在议程上的 "解释长谈 "应该有助于恢复法国和美国之间的信任。法美这两个盟国 "继续就共同关心的问题开展协调工作，无论是欧盟-北约合作、萨赫勒地区，还是印度-太平洋地区"。

据一位美国高级官员称，他对 "积极的 "和 "富有成效的 "会议表示欢迎。法美有共同的想法，即我们现在有机会深化和加强法美协调"。

据他解释说，"但仍有许多艰苦的工作要做，以确定将提交给两位总统的具体决定"，因为他们自己的会议定于10月底在欧洲举行。

9月15日，美国总统宣布与澳大利亚和英国在印度洋-太平洋地区建立新的联盟，作为其国际首要任务的一部分：对抗中国。不过这一新联盟刺激的冷淡态度出现了。被称为AUKUS的伙伴关系引起了法国罕见的愤怒，因为它破坏了与澳大利亚人签订的法国潜艇的大型合同。

在一周的高度紧张之后，拜登和马克龙之间的电话才开始让事情平静下来。白宫主人承认，美国本可以与它的长期盟友进行更好的沟通。而且两位领导人启动了一个深入磋商的进程。据美国高级官员称，周二的气氛是 "严肃的"，但谈话不再像之前布林肯和他的同行让-伊夫-勒德里昂9月底在纽约会面时那样，侧重于法国对奥克斯的责难。

然而，布林肯去巴黎团聚受到的欢迎没有过去那么热烈。让-伊夫-勒德里昂当然在正式会议之前在奥赛宫接待了他的同行，进行了长时间的一对一会谈，但他没有透露更多的信息，而且没有安排联合新闻发布会。

今年6月，法国部长曾热情地对安东尼-布林肯说过 "欢迎回家"，布林肯是一位精通法语的人，整个青少年时期都生活在法国首都，并将法国视为他的 "第二故乡"。但自9月中旬以来，遣词造句发生了变化：法国外长勒德里昂谴责了一种 "背后捅刀子 "的行为，并说美国的这种行为与特朗普时代备受痛恨的方法不相上下。

为了表明法国没有被孤立，部长周一与德国、西班牙和波兰的同行以及欧洲外交部长何塞普-博雷尔进行了对话，并将于周二与意大利和荷兰举行会谈。据一位法国外交人士坚称："这场危机关系到所有欧洲人的利益，涉及到我们欧洲联盟的运作和欧洲人在印度-太平洋的承诺。”

据一位欧洲消息人士最近猜测，这场危机最终可能会变成一种变相的祝福，使大西洋两岸能够就补充北约的欧洲防务的争议问题进行 澄清，欧洲防卫独立，这是马克龙特别鼓动的一个议题。

马克龙还希望法国作为 "印太大国 "的地位得到承认，但其框架尚待确定。

据研究员Bruno Tertrais和前大使Michel Duclos在蒙田研究所智库的一篇思考文章中说："对我们对合作伙伴降低言辞声调似乎是有益的。他们也建议法国当局在其印太战略中要更多地依靠印度，也应依靠日本。

法新社说，美国国务卿布林肯今天和明天周三还要参加经济合作与发展组织（OECD）的两天会议。