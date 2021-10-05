法国参议院访问团启程前往台湾

法国参议院友台小组主席李察（Alain Richard）率领的参访团今天搭机启程访台，应于6日抵达。访团成员之一的参议员卡迪克（Olivier Cadic）表示很高兴访问台湾，力挺强化法国与台湾的交往。该代表团访台计划公告之处，就遭到中国抗议反对。台湾方面报告接待日程，包括与总统蔡英文会见会谈。

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据中央社今天报道说，法国参议院台湾研究交流小组参访团由参议院友台小组主席李察（隶属法国执政的共和国前进党）领军，成员包括友台小组两位副主席布依松（Max Brisson）及乔瑟芙（Else Joseph）（均隶属共和人党）、外交暨国防委员会副主席卡迪克（Olivier Cadic） （隶属中间派联盟”）等4位跨党派参议员，以及参议院友台小组执行秘书高玉笛（Judith Bout）。

卡迪克在机场时表示很高兴访问台湾，强调必须强化法国与台湾之间的交往。而驻法国代表吴志中前往送机后也在脸书发文表示，在中国战机威胁下，法国304:0的支持，法国参议院代表团启程了，台法关系向前走。

今年5月法国参议院以304票赞成、0票反对，创下历史新页通过“支持台湾参与国际组织工作决议案”，当时代表法国政府出席的外交部国务员勒莫因（Jean-Baptiste Lemoyne）表达法国政府在国内、欧洲及全球支持台湾参与国际组织的立场，并重申台海和平稳定对人类的利益非常重要。

法国参议院代表团访台计划公布后，引发北京怒火。中国驻法大使卢沙野曾致函李察，措辞强硬，要求他取消国会访台计划。此举也在法国政界、学界引发譁然。李察随后公开回应中国驻法大使，表示将维持原订计划，而访问目的则是考察台湾对抗新冠肺炎病毒疫情措施等。由于李察曾任法国国防部长，在政坛具有地位，熟悉法国政局的人士表示，法国明年4月将举行总统大选，在当前选战展开之际，李察不惧中国施压率团访台，对法台双边关系具有相当指标性。

台湾外交部先前表示，由法国参议院友台小组主席李察率领的参访团，将以外交泡泡专案访台，期间并与政府高层、部会首长会晤。

中央社报道称，台湾总统府发言人张惇涵今天说，法国参议院友台小组主席李察（Alain Richard）将于6日率团抵达台湾，总统蔡英文预计在7日于总统府内接见李察，并将颁授“特种大绶卿云勋章”，表彰李察对促进台法友好关系的贡献。

张惇涵晚间向媒体表示，李察备受法国各界敬重，积极推动台法国会交流，尤其不畏打压支持台湾的行动，让台湾人民印象最为深刻。他说，今年3月，李察领衔提出“支持台湾参与国际组织工作之决议案” ，促成法国参议院无异议通过决议案，这也是法国参议院首度通过友台决议案。蔡总统将颁授“特种大绶卿云勋章”，表彰李察对台湾的支持，以及对促进台法友好关系的贡献。

张惇涵表示，李察是台湾的老朋友，此行是继2015年、2018年后，第三度访台，总统府诚挚欢迎李察再次造访台湾，总统府也由衷感谢法国国会跨党派展现对台湾的坚定友谊。

张惇涵说，近日相继有澳洲、法国等重要国际友人访台，这也是“世界加台湾好友”的具体行动展现。期待透过更多的交流，让台湾与理念相近的国家，持续深化民主伙伴的友好连结，持续深化各项领域的合作伙伴关系。

据台湾外交部称，李察等人访台期间将晋见蔡总统，拜会行政院长苏贞昌、立法院长游锡堃、监察院长陈菊、外交部长吴钊燮；另外将会晤经济部、卫福部、陆委会等相关部会首长，参访基隆沙湾历史文化园区等设施。

外交部指出，游锡堃及吴钊燮将分别设宴款待访团。李察等人抵台以及在台期间的各项活动规划安排，完全配合中央流行疫情指挥中心的防疫规定。

外交部表示，李察长期坚定支持台湾，自2015年接任参议院友台小组主席以来，为提升台法友好关系有重要贡献。今年初中国驻法大使卢沙野曾数度言语挑衅，企图阻挠他的访台规画，但李察不畏中国政府威吓，立场坚定，希望再度访台。

外交部说，此外，今年5月6日，李察促成法国参议院高票通过“支持台湾参与国际组织工作决议案”，创下法国参议院通过友台决议案的首例。

外交部指出，这次是李察在2015年及2018年之后第3度访台，彰显台法友好密切关系。双方将就疫情后经济复苏、区域安全局势、台法持续交流合作等多面向议题广泛交换意见，进一步深化台法人民的坚实友谊及互惠互利的实质伙伴关系。