法国大学与研究机构有中国影响的阴影？

法国周二公布的一份议会报告称，法国大学和学术界受到多种外国干涉和影响，法国必须更好地抵制这些干涉和影响，报告谴责 "中国占主导地位，但不是唯一。该报告指北京的渗透影响工具中包括遍布世界各地的孔子学院（CIs）。该报告由法国参议院主导做出。

广告 继续浏览后续

一项研究报告称中国的影响在法国大学中 "占主导地位"。据法新社今天报道说，其他国家，如俄罗斯、土耳其和某些波斯湾国家，也在报告中被提及，该报告是法国参议院委托所做。

据该报告，"但其他国家都无法与中国的战略手段和规模相提并论，而且中国的战略在多个层面发挥作用，中国也不再掩饰其在国际关系中占据核心地位的愿望。"

一些西方国家已经公开表达了对中国在他们的大学中的影响战略的担忧。

法国参议院的这份长达240页的文件讨论了 "国际关系的野蛮化"，研究和教学也不例外。该报告描述了 "影响的企图"，"不再局限于经济情报问题，而是扩展到学术自由和科学诚信"。

法新社说，由艾蒂安-布朗（共和党，罗纳省）主持的调查研究工作重点是双重影响。 一方面，通过人类学与社会学方式方法塑造一个国家的形象或声誉，或强化一个官方的叙述。另一方面，以入侵和捕获敏感的科学数据（......），来获得战略、经济或军事优势"。

据该报告说，"中国似乎是最有能力它的实力和它的长期政策能力来进行全球和系统性影响战略的国家"

北京的工具中包括遍布世界各地的孔子学院（CIs）。与法国、德国和西班牙等的相对机构，他们旨在独立或与大学合作传播中国文化。但批评者指责孔子学院是宣传工具，威胁其合作伙伴的学术自由，甚至藏匿间谍。

该报告强调了大学所面临的困境，它在本质上是学术开放的，但现在必须采取持续的警惕，特别是对它所接收的外国学生。

作者认为，法国学术界缺乏警惕门槛，不适合新的威胁世界，并因整体资源缺乏而被削弱。

报告建议 "将外国干涉的威胁提高到政治层面水平对待"，并对 "现在谈论俄罗斯的'巨魔农场'或来自俄罗斯和中国的网络攻击已视为司空见惯的事情 "表示遗憾。

该报告呼吁，除其他外，制定一项欧盟范围内的战略，对大学电脑网络系统的安全性进行审计，并建立一个 "关于检查非欧盟项目资金来源的透明制度"。