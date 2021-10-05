法国天主教会地震：50年3千多恋童癖神父罪恶 成千上万受害者

一个揭露法国天主教会恋童癖犯罪的独立调查报告今天问世。法国天主教会今天也启动公共调查程序，在各地教堂设立接待站接受天主教信徒挺身揭露与控诉，并建立身心安抚心理陪同抚慰机制。面对成千上万教会神职人员恋童癖罪行造成的受害者多年的抗争与呼喊，法国天主教会终于打破沉默，承认罪行存在。法国天主教会许诺，将严惩罪恶与犯罪的神职人员。法国天主教，乃至梵蒂冈未来是否要向受害者正式道歉，引发关注。

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据本台报道，经过两年半的工作，法国天主教会性虐待问题独立委员会于10月5日星期二公布其结论。其内容直到最后一刻仍然保密，但已经有一些数字被披露。这份报告揭露教会中的恋童癖，该报告也将揭示法国教会的性虐待程度。

教会性虐待问题独立委员会报告中的第一批数字令人震惊。自1950年以来，在法国，有2900至3000名恋童癖者、牧师或教徒藏匿并服务于天主教会。这一估计是通过收集6,500人的证词确定的。其中，有一半人认为自己是天主教机构内性虐待的受害者。

在进行这些调查的同时，该调查研究还通过对法国人口中具有代表性的30,000人进行的大规模调查来完成，以便在整个社会的虐待行为的更广泛背景下对教会内部的性虐待进行量化。

然而，调查委员会主席让-马克-索维指出，即将公布的数字很可能是一个低小范围下的结果，换句话说，只是冰山一角。因为那些被听到的受害者是在征集证人后自愿站出来的。问题是其中有多少人错过了调查。

据本台记者埃里克-塞南克（Eric Sénanque）报道说，梵蒂冈正在积极地关注索维领导的委员会的调查报告。上周五，教皇弗朗西斯方济各接待了最后一批访问罗马的法国主教，并与他们详细讨论了性犯罪的深刻危机。

据教皇对法国天主教人员说，"这是你们的十字架。"教皇告诉他们要意识到了其中的利害关系。在这次会议上，法国主教团主席向教皇递交了一份摘要说明，其中概述了这个问题的严重性，然而他们当时并不了解报告的细节与严重性。

2019年2月，在梵蒂冈举行的恋童癖问题特别峰会上，教皇曾呼吁地方教会采取具体而有效的措施来应对这一教会祸害。因此，梵蒂冈特别期待索维委员会的建议。去年7月，教廷红衣主教国务秘书皮特罗-帕罗林在接受《十字架报》采访时，邀请梵蒂冈在报告披露后不要害怕真相。

据该报道，教皇本人可能会在周三的传统总听证会结束时对该报告发表评论。