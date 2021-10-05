法国首度公布天主教会儿童性侵报告 受害人数或达330000

根据法国巴黎天主教神职人员性侵委员会主席索维(Jean-Marc Sauvé)周二（5日）公布的一项性侵儿童历史性独立报告指出：七十年当中，有 216,000 人成为神职人员性侵的受害者。 在同一时期，大约有 3,000 名施行性侵的传教士。这是根据法国国家医疗健康研究所 （Inserm） 委托进行的一项Ciase 的调查报告的结果。

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这份专案报告对于法国及其他地方的天主教会可造成爆炸性冲击。负责调查恋童犯罪程度的具独立性的索韦委员会于 10 月 5 日周二公布了这项血泪斑斑压倒性的调查结果：估计自 1950 年以来，成为神职人员和宗教人士性侵的未成年受害者人数为 216,000人。如果再加上那些在教会机构工作的平信徒（如：教师、辅导监管员，以及在青年活动框架青年运动执行官等），那些被性侵的人数，还可攀升至 330,000人。

这项性侵调查报告的缘起：3年前，法国天主教的大主教们请72岁的前国务委员会副主席让.马克.索维 Jean-Marc Sauvé ，请他担任一个针对天主教会神职人员对未成年人性侵未成年案件调查而组成一个专门调查委员会的主席，俾能协助这些大主教们了解1950 à至2020年间神职人员性侵案件的严重性，这也是2000年天主教会开始公开承认这项丑闻存在教会里，他们希望以后不要再发生这种天主教性丑闻。

在美国、爱尔兰、德国及澳大利亚及荷兰的天主教会早已开始这项调查，但是在法国这是第一次大规模的性侵调查。因此索维主席的这项报告的发表，被视为一个历史性时刻，尤其启动这项调查是天主教高层希望因此能着手解决几十年来性侵问题给天主教会埋下的一枚地雷。而且同时也因这个问题在法国的家庭中，在社会上也一直是一个禁忌话题。

索维报告指出，根据伊弗普民调机构针对28000人调查的结果，1950 至2020，这70年中，被神职人员性侵的总共查出有216000名受害者。而 根据法国国家医疗健康研究所（l'Inserm ）的研究调查估计，在法国，有550万的未成年人被性侵。天主教会内的性暴力占了整个法国社会性侵暴力案的4% 。

根据不同机构，不同资料来源的交叉比对调查评估，大约有 3,000 名施行性侵的天主教传教士。

不过经过比较结果，法国神职人员性侵未成年人的比率及数目并没有其他国家多。在法国为百分之2.5，德国4.4% 美国 4.8, %,澳大利亚7 %，爱尔兰 7.5%。不过，由于这项比较的各个调查单位使用不同方法，所以最好还是审慎诠释这项数据。

性侵案例虽然比以前有所减少，但30 年来数目保持不变

该性侵调查委员会的研究是把70 年的时间分为三个时期。 似乎教会中发生性侵比率超过半数的性侵案件（占了56%）是发生在 1950 年至 1970 年之间； 1970 年至 1990 年间为 22%； 1990 年至 2020 年之间为 22%。这种固定不变的数据值得进一步研究和解释。 与社会中对未成年人施于的性虐待相比，教会中的虐待比例似乎也显着下降。 1950 年至 1970 年为 8%，1970 年至 1990 年下降至 2.5%，1990 年至 2020 年为 2%。