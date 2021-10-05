马克龙呼吁G20明确承认塔利班政权的条件

法国总统马克龙表示，在即将召开的G20峰会上，各方必须一致向阿富汗塔利班发出受到国际承认的明确条件。马克龙在10月5日接受France Inter广播电台采访时表示，承认阿富汗塔利班政权的条件必须包括人权、女性尊严、外国人道主义行动的准入、不与伊斯兰恐怖组织合作。点击以下视频了解详情。

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法国总统马克龙，摄于10月5日 © France Inter/ Reuters

意大利将于10月12日组织一次关于阿富汗的二十国特别峰会，讨论阿富汗的人道主义援助和反恐情势。 意大利总理马里奥·德拉吉呼吁“尽一切努力”捍卫阿富汗女性的权利。自从塔利班政权于8月15日占领喀布尔，阿富汗政府崩溃以来，国际社会仍对承认塔利班政权存疑。

对此，马克龙在France Inter采访当中指出，自己“对塔利班从一开始就没有天真的想法”，“但需要明确的是，我不会去改变塔利班政权，法国做不到，也不会这样做…美国和国际联盟20年都没有做到”。他指出，“我们不能去取代阿富汗人民做决定…但仍可以从国际社会，安理会，欧洲大国的角度向其施压”。有关承认塔利班政府的条件，马克龙列举道：“首先，塔利班需要允许我们继续为阿富汗开展人道主义行动”，“第二件事是塔利班需要明确地与区域伊斯兰主义恐怖组织划清界限，第三个条件是要求尊重人权，特别是女性的尊严”。马克龙谴责塔利班的“蒙昧主义”时说：“今天的阿富汗女性处境非常糟糕”，对她们来说，“突然间，所有的门窗都关上了”，“她们中的一些人逃离了阿富汗，而法国在其中，已尽其所能”。

此外，对于抵法的阿富汗家庭，马克龙表示“现在努力的核心，是从长远来看，充分欢迎他，让他们融入，确保他们能够学习语言，可以上学，找到工作，确保他们可以为法国做贡献”。

有关部分民众对“移民大潮”的恐惧，马克龙称，“现如今在法国没有阿富汗移民潮”。据他介绍，“阿富汗及其地区的人道主义局势与极度贫困、流离失所者和粮食危机有关。这就是为什么法国决定帮助联合国开展粮食计划”。据总统称，法国已决定投资1亿欧元支持联合国机构。