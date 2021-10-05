70年间性虐待33万儿童，法国天主教会首次清算

美联社10月5日消息，根据法国天主教教会性虐待问题独立委员会的一份重要报告，在过去的 70 年里，有约330000名儿童在法国天主教会内遭遇过性虐待，其中大约80%的受害者是男孩，当中遭受过神父和其他神职人员虐待的人数约为216000人。法国对此进行了首次重大清算。点击以下视频了解详情。

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法国主教会议主席 © KTO TV/ AP供图

教会性虐待问题独立委员会主席让-马克-索维表示，“施害者包括大约3000名神父和其他参与教会的人，他们所犯下的虐待行为在天主教教会几十年来的系统掩盖当中一度被湮没”，并谴责教会在2000年初的态度，是“对受害者深切、残酷的冷漠”。

教会性虐待问题独立委员会指责教会系统性地掩盖了虐待行为，并敦促对受害者进行赔偿，同时敦促教会“承认其责任，谴责过失和沉默”，呼吁法国政府帮助赔偿受害者，特别是在那些因年代久远而无法通过法院起诉的受害者们。

对此，法国天主教主教会议负责人请求宽恕。会议主席埃里克-德穆兰-博福特说：“我们对报告的结论和受害者人数感到震惊”，“这让我们感到震惊，而人数之多，让我们感到痛苦”。

这份由独立委员会准备的报告长达2500页，该委员会研究了1950年代以来的教堂、法院、警察和新闻档案，同时听取了受害者和证人的意见，调查开始时，开通的一条热线一度接到了6500通来自受害者，或受害者亲朋的电话。目前，22起仍可追究的档案已提交给了检察官，另有40多起因年代久远而无法起诉，但嫌疑人仍然健在，因此相关指控已转交给教会专员。