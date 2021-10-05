70年间性虐待33万儿童，法国天主教会首次清算
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美联社10月5日消息，根据法国天主教教会性虐待问题独立委员会的一份重要报告，在过去的 70 年里，有约330000名儿童在法国天主教会内遭遇过性虐待，其中大约80%的受害者是男孩，当中遭受过神父和其他神职人员虐待的人数约为216000人。法国对此进行了首次重大清算。点击以下视频了解详情。
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教会性虐待问题独立委员会指责教会系统性地掩盖了虐待行为，并敦促对受害者进行赔偿，同时敦促教会“承认其责任，谴责过失和沉默”，呼吁法国政府帮助赔偿受害者，特别是在那些因年代久远而无法通过法院起诉的受害者们。
对此，法国天主教主教会议负责人请求宽恕。会议主席埃里克-德穆兰-博福特说：“我们对报告的结论和受害者人数感到震惊”，“这让我们感到震惊，而人数之多，让我们感到痛苦”。
这份由独立委员会准备的报告长达2500页，该委员会研究了1950年代以来的教堂、法院、警察和新闻档案，同时听取了受害者和证人的意见，调查开始时，开通的一条热线一度接到了6500通来自受害者，或受害者亲朋的电话。目前，22起仍可追究的档案已提交给了检察官，另有40多起因年代久远而无法起诉，但嫌疑人仍然健在，因此相关指控已转交给教会专员。
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